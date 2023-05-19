https://news.day.az/politics/1565966.html Кылычдароглу должен извиниться перед Азербайджаном - глава МИД Турции
Кылычдароглу должен извиниться перед Азербайджаном - глава МИД Турции
Председатель Республиканской народной партии, кандидат в президенты от "Союза наций" Кемаль Кылычдароглу должен принести извинения Азербайджану.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего выступления.
Он отметил, что причиной тому является исключение Азербайджана из представленных им проектов.
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