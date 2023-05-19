Кылычдароглу должен извиниться перед Азербайджаном

Председатель Республиканской народной партии, кандидат в президенты от "Союза наций" Кемаль Кылычдароглу должен принести извинения Азербайджану.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего выступления.

Он отметил, что причиной тому является исключение Азербайджана из представленных им проектов.