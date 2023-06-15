Посол Турции поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поздравил азербайджанский народ с 15 июня - Днем национального спасения.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю братский Азербайджан с 15 июня - Днем национального спасения", - говорится в публикации.