https://news.day.az/politics/1573520.html Посол Турции поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения
Посол Турции поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поздравил азербайджанский народ с 15 июня - Днем национального спасения.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю братский Азербайджан с 15 июня - Днем национального спасения", - говорится в публикации.
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