И Беларусь столкнулась с армянским предательством

Автор: Байрам Эльшадов

Европейские путешествия Пашиняна продолжаются и каждая его последующая остановка вызывает все больше и больше вопросов. Последняя информация о похождениях Пашиняна в Гранаде была распространена Светланой Тихановской, с которой он встретился.

Читатель, возможно, не помнит, кто такая Светлана Тихановская и сложно будет упрекнуть кого-либо за это. Тихановская была кандидатом на проигранных ей выборах. Впоследствии ее нарекли "лидером оппозиции в изгнании" в Европе.

Но почему эта информация является проблемой и проблемой для кого? Во-первых, потому что Пашинян встречается с нелегитимным лидером иностранного государства, что, конечно же, будет "оценено" в Минске. С одной стороны, вроде как, Армения является союзником Беларуси. Обе страны состоят в экономических и военных союзах, но не смотря на это, Ереван позволяет себе откровенно недружественные выпады в сторону Минска. С другой стороны, Пашинян демонстрирует откровенно неуважительное отношение уже далеко не к первому союзнику. Дистанцировавшись от России теперь армянский премьер разрывает партнерские связи с Беларусью.

Встреча с Тихановской не является шагом, о котором можно просто забыть. Фактически это означает признание законности нелегитимных заявлений Тихановской о том, что именно она является лидером Беларуси. Тут стоит напомнить, что Армения любит заниматься именно такими деструктивными махинациями - не признавать закон и законное правительство других стран. История с карабахским сепаратизмом является прекрасным подтверждением этого аргумента.

Не будем спекулировать на тему того, как это было воспринято в Минске. Но можно догадываться, что высшее политическое руководство в Беларуси недовольно поведением своего "союзника" и даст заслуженный ответ, ведь такие шаги являются прямой угрозой Беларуси.

Но еще любопытно то, что Тихановская решила заняться проблемами Южного Кавказа, не имея для этого ни необходимой квалификации, ни мандата. Фактически, она продолжает оставаться безработной, которая живет за счет европейских налогоплательщиков.

Также и в Европе стоило бы осознавать, что предавать друзей для достижения сиюминутных целей является нормой в армянской политической доктрине. И та поддержка, которую сегодня дает ЕС Армении, завтра обернется против него самого.