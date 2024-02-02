«Толерантная» Армения - езидам еще повезло

Автор: Лейла Таривердиева

"- Звонил народный артист - певец Балаян.

- Что он хочет?

- Писающих малышей.

- А больше он ничего не хочет?"

Этот диалог из фильма "Мерзавец" постоянно вспоминается, когда где-то звучит упоминание посла Армении при Евросоюзе Тиграна Балаяна. Кто помнит, певец Балаян очень хотел приобрести таблички для двери туалета с изображением писающих малышей. И никак ему это не удавалось. Посол Балаян так же упорен - он усердно теребит европейцев, добиваясь осуждения и наказания Азербайджана. Хотя никто не произносит этого вслух, но вопрос "а больше он ничего не хочет?" все равно висит в воздухе.

На днях в стенах Европарламента прошла конференция на тему прав езидов на Ближнем Востоке. Небольшое количество представителей этого народа проживает и в Армении. пользуясь этим фактом, посол Тигран Балаян нарисовался на конференции езидских женщин под флагом "армянской толерантности". Да, правильно, такого понятия, как армянская толерантность, не существует в природе. Поэтому мы и поставили его в кавычки. Армения и толерантность это полностью противоположные понятия, они никогда не шли рядом и никак не соприкасались. В прежние времена советские установки как-то сдерживали нездоровые позывы националистического организма, но с обретением независимости все, что есть плохого в идеологическом фундаменте армянского общества, дало о себе знать и нашло практическое применение.

Посол Балаян рассказывал на конференции в ЕП, как хорошо живется езидам в Армении. Правительство и титульная нация в целом днем и ночью думают о благе нацменьшинств, а Ереван является голосом езидов на международной арене и будет бороться за наказание виновных в совершении преступлений против этого народа. Потребовав наказания для обидчиков езидов, армянский дипломат немедленно перешел на "этническую чистку в Карабахе на глазах у международного сообщества" и прочую чепуху. Собственно, из-за этого певец... пардон, посол Балаян и пришел на мероприятие. Армения не та страна, которая может заикаться о правах нацменьшинств. Толерантность не входит в число достоинств наших соседей. Они в принципе не знают, что это такое - жить в мире и взаимопонимании с теми, у кого фамилия не оканчивается на "ян". Но даже такое окончание фамилии не всегда спасает от дискриминации и ксенофобии со стороны большинства.

Пару лет назад спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств, спецдокладчик по положению правозащитников и спецдокладчик по вопросу о защите права на свободу мнений выступили с заявлением в поддержку борца за права езидской общины Армении Султаняна. Правозащитники потребовали от правительства Пашиняна перестать преследовать активиста. Против Султаняна было открыто дело по статье о возбуждении межнациональной и религиозной розни, хотя активист всего лишь требовал соблюдения прав езидской общины. Беспокоиться спецдокладчикам ООН было о чем. Известно множество фактов фактического выживания езидов из Армении. Правда, к едизам армяне более гуманны, чем были к азербайджанцам, и их нелюбовь к этому народу строится не на пещерной ненависти, а на презрении. Поэтому езидам не пришлось столкнуться с этническими чистками, геноцидом и принудительной депортацией. Их просто унижают, держат в черном теле и относятся как к "недонароду".

Несколько лет назад Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы опубликовал доклад, в котором отмечалось, что большинство населения и власти Армении разделяют точку зрения о моноэтничности этой страны. К сожалению, сделав такие выводы, организация им не ужаснулась и не поставила на вид Еревану. То самое невнимание мирового сообщества, на которое сетует певец... черт - посол Балаян, обеспечило армянскому национализму комфортную среду для размножения и цветения.

Езидов в Армении примерно 35 тысяч, и это крупнейшее нацменьшинство страны. Стасика по другим народам практически никакая. Есть целые села, населенные езидами. Между тем, как пишут СМИ, точное число езидов в Армении неизвестно, потому что из-за притеснений многим из них приходится скрывать свою идентичность и носить армянские фамилии. В Армении очень трудно быть неармянином. Осуществляя "мягкий" геноцид, титульная нация одновременно старается извлечь выгоду из наличия езидской общины, используя в антитурецкой пропаганде. Чтобы не зря ели "армянский хлеб". Однако на презрительное и даже брезгливое отношение к езидам это влияет. Как-то один из бывших ныне депутатов на вопрос журналиста о том, почему "Что? Где? Когда?" транслируется на русском языке, заявил, что подобный вопрос мог бы задать езид с улицы, но не представители СМИ.

Социально-экономическое состояние езидской общины находится на очень низком уровне. По информации СМИ, чтобы получить какие-то возможности, езидам нередко приходится переходить в григорианство. Был случай, когда большая часть населения езидского села перешла в протестантство, чтобы получить помощь от западных миссионеров. На собственное "толерантное" правительство у них надежд не осталось. Езиды также часто становились объектами издевательств и насилия в армии. Правда, после войны 2020 года, в связи со смертью самой армянской армии такие новости перестали появляться. Но до этого правозащитники и езидская община постоянно били тревогу по поводу того, что призывников-езидов, даже больных и инвалидов, отправляли в Карабах на убой. Прежние власти таким путем пытались сократить численность общины.

Посол Балаян выпячивает факт наличия в Армении первого за пределами Ирака езидского храма, будто в этом есть что-то уникальное. армянские власти не имеют к этому событию никакого отношения. Храм построен на средства российского бизнесмена-езида и неуклюже используется пропагандой в качестве доказательства "армянской толерантности". Так же, как и Голубая мечеть. Армянская сторона кичится единственной мечетью в стране, умалчивая при этом, что сотни других мечетей армянами были уничтожены. Сейчас, когда Пашиняном взят курс на создание образа Армении как рая для нацменьшинств, Еревану очень нужны даже такие сомнительные аргументы.

Надо сказать, что религиозный фактор в отношении армянства к неармянам всегда играл и играет одну из главных ролей. Не так давно в школах Армении было отменено преподавание истории армянской церкви в качестве обязательного предмета. Это сняло с повестки хотя бы проблему религиозного принуждения. Армянская церковь считает езидские верования сатанинскими. Несколько лет назад разразился скандал, когда служитель ААЦ узрел в святые езидов памятник сатане и заявил об этом публично. "Наихристианнейший" народ, коим считают себя армяне, хочет сохранять вокруг себя "чистоту". В езидской общине до сих пор помнят историю пятнадцатилетней давности, когда соседи-армяне вырезали целую семью, включая детей и внуков. В целом "сектантам" было нанесено 80 ножевых ранений. Этот случай вызвал резкую реакцию в езидской общине, где отметили, что это не первый случай, "не раз езиды доверялись армянам и в конце завершали свою жизнь подобным образом".

Так что не послу Армении участвовать на таких мероприятиях и пытаться выступать в роли заступника угнетенных. За армянским национализмом тянется такой шлейф преступлений против человечности, что езиды Армении могут считать - им еще повезло.