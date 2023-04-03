Мононациональная Армения хочет казаться толерантной

В Армении, где в 1989 году всенародно праздновали "очищение" республики от азербайджанцев, не ждут возвращения истинных хозяев этой земли. Националисты пошли на страшные преступления, чтобы создать мононациональную среду, о которой мечтали Нжде и Андраник, и им совсем не хочется разбавлять свою "чистую расу" снова. Особенно в условиях нынешней депопуляции Армении, когда азербайджанская община может составить треть населения, а возможно, и больше.

Что интересно - в Армении очень обижены, что их страну называют мононациональной и противопоставляют многонациональному Азербайджану. Возразить на это армянской стороне нечего, поэтому там обиженно кривят губки и аврально ищут доводы, позволяющие сказать "а вот я зато..." Один из таких доводов армянский МИД нашел таки в конституции Армении и радостно включил в свое недавнее заявление. Оказывается, согласно конституции "четыре национальных меньшинства имеют мандат в высшей законодательной власти страны, а в Азербайджане, считающем себя многонациональным, такого регулирования нет". Вот вам, то-то же, получите...

Армянская логика не перестает удивлять. Выходит, что главным показателем многонациональности страны является пункт в конституции касательно нацменьшинств, а не наличие этих нацменьшинств в реальности. Из Армении в результате этнических чисток были изгнаны более 200 тысяч азербайджанцев и около 20 тысяч курдов и русских. Сегодня неармянское население в трехмиллионной (если верить официально статистике) республике составляет чуть более 60 тысяч. В данном случае мы говорим о гражданах Армении, а не релокантах. Основная часть неармян приходится на езидов, менее одного процента составляют русские и по пальцам можно пересчитать греков, ассирийцев, грузин, украинцев и др. вместе взятых.

Очень важный показатель - состояние еврейской общины Армении. В этой стране любят рассказывать, что армяне и евреи, мол, дружно живут рядом две тысячи лет, но при этом еврейская община тут почему-то чрезвычайно мала. Настолько мала, что реальные показатели в Армении стыдятся произносить и путаются в цифрах. В начале 90-х независимую Армению покинули почти все иудеи. Какова численность еврейской общины на сегодня, неизвестно, источники в основном оперируют цифрами десятилетней давности. Но и тут нет единства. По одним данным, в Армении в 2010 году проживало 500 евреев, по другим - 700, оптимисты поднимают планку до 1000. И что значит "на данный момент евреев в Армении насчитывается от 500 до 1000 человек"? Главе общины Римме Варжапетян было так сложно вывести точную цифру? Но что особенно удивляет - "несмотря на то, что ежегодно эмигрируют 90-100 человек (из имеющихся 500-700 человек - ред.), община не уменьшилась". Как это может быть? Известно, что, покинув Армению, даже армяне не возвращаются обратно. Значит ли это, что ежегодно место выехавших занимают 100 принявших иудаизм армян?..

Играя с цифрами, армянский агитпроп становится совершенно неадекватен.

В последнее время армянские и российские СМИ пишут о новой еврейской общине, образовавшейся в Армении, и даже "возвращении евреев". Но пусть никто не думает, что евреи действительно стали возвращаться на эти земли, где они рядом с неармянами действительно жили в мире тысячи лет, пока территория не стала мононациональной и пропитанной нацистскими идеалами. Новая община создана релокантамии и приближается по численности к местной общине. Релоканты еврейского происхождения, бежавшие из России в Армению от мобилизации, создали здесь свою общину, однако это не имеет никакого отношения к заботе местных властей о нацменьшинствах и проявлению несуществующей армянской толерантности.

Между тем, в Азербайджане проживает около 30 тысяч евреев. Согласно данным на 1989 год, их было около 40 тысяч. То есть численность еврейского населения в независимом Азербайджане сократилась не критически, несмотря на то, что после развала СССР многие выехали в Израиль.

Проводить параллели между мононациональной Арменией и многонациональным Азербайджаном смешно.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов:

"Пункт в Конституции Армении о правах нацменьшинств и их представлении в различных органах власти - это пустой звук и филькина грамота, потому что Армения сегодня - моноэтническое государство. И если там и остается небольшое количество представителей других народов, они давно уже ассимилированы насильственно в армянское общество и их представленность в законодательном органе абсолютно не говорит о том, что они являются носителями языка и культуры своего этноса. В Азербайджане же в парламенте представлены практически все нацменьшинства, проживающие в Азербайджане. В нашей стране строго соблюдается этот принцип безо всяких специальных правовых актов. А армянским аналитикам стоит протереть глаза, чтобы увидеть реальную ситуацию. Азербайджанское общество мультикультурально, и все граждане, независимо от национальности, расовой и конфессиональной принадлежности, имеют равные права.

В качестве примера можно привести отношения между азербайджанцами и евреями, которые уже не одно столетие живут в Азербайджане. В нашей стране никогда не было не то что каких-то столкновений, но даже и самых малых признаков антисемитизма вообще. Евреи Азербайджана и в прошлом, и сегодня занимают важные позиции в политической и экономической жизни страны, представляют Азербайджан далеко за его пределами. В отличие от Армении, которая записывает в свою Конституцию ничего не значащие пункты, в Азербайджане существует полное взаимопонимание между азербайджанцами и евреями. Сегодня мы наблюдаем еще большее укрепление наших отношений с еврейским государством, где на днях открылось посольство Азербайджана. Думаю, наши отношения на государственном уровне будут способствовать укреплению позиций еврейского этноса в самом Азербайджане.

Особое отношение Израиля к Азербайджану неслучайно. Повторю - здесь никогда не было антисемитизма, еврейских погромов и прочих проявлений неприятия к еврейскому народу. Причина в менталитете, толерантности азербайджанского народа, полное взаимопонимание между нами по всем вопросам. В Губинском районе Азербайджана находится единственное в мире еврейское поселение вне Израиля - Красная слобода. Это значительный фактор, который в еще большей степени сближает наши народы.

Азербайджан и впредь будет делать все, чтобы толерантность и мультукультурализм оставались основными приоритетами нашей национальной политики. А армяне могут записывать в своих конституциях все, что угодно. Это не сделает мононациональную Армению безопасным и благоприятным местом для проживания других народов, в том числе еврейского".