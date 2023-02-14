Армянское лобби точит зубы на Израиль

Автор: Мехти Ахмедзаде

Радикальный экстремист армянского происхождения Лорис Туфанян, который совершил нападение на посольство Азербайджана во Франции, вновь вышел в свет после того, как залег на дно.

На этот раз представитель "Charjoum", радикального крыла армянской общины Франции, организовал на своей странице в Facebook онлайн-дискуссию, посвященную событиям на Лачинском коридоре.

В эфире приняли участие член этой же диссидентской группы Йериш Горизян и французский путешественник Томас Сибуле, имя которого вообще никому кроме самих участников онлайн-болтовни неизвестно.

В ходе обсуждения преступник Туфанян озвучил свои традиционные обвинения в адрес Азербайджана, пожелал размещения в Карабахе французской делегации и сил, добавив, что армянская диаспора предпримет для этого "необходимые шаги".

Кроме того, в радикальном чате говорилось об отношениях между Государством Израиль и армянами, мол они дошли до уровня враждебности. В этом контексте Туфанян осмелился предъявить территориальные претензии и к Израилю, отметив, что армяне, внимание, жили на этой территории задолго до евреев.

"Территории Израиля являются древней христианской землей, и недавно на этих территориях была осуществлена ​​агрессия против первых христиан, армян", - глагольствовал с умным видом армянский экстремист.

Затем он обвинил израильского премьера Биньямина Нетаньяху в "расизме" из-за того, что тот "присоединился к азербайджано-турецкому альянсу". В общем, не хватало только вспомнить фашиста Гарегина Нжде и озвучить угрозы еврейскому народу.

Напомним, кто такой этот некий Туфанян - председатель молодежного отделения Армянской революционной федерации Дашнакцутюн во Франции, один из основателей диссидентской группы Charjoum. 13 сентября под его началом толпа армян напала на посольство Азербайджана. Полиция приехала только через сорок минут после вызова, дав экстремистам довершить начатое - сломать двери дипмиссии, забросать стены яйцами и поджечь портреты президентов Азербайджана и Турции.

Туфанян был задержан местными правоохранительными органами через месяц после атаки на азербайджанскую дипмиссию. Хотя это должно было произойти еще 13 сентября, когда была сломана дверь посольства, ведь было совершено нападение на территорию другого государства, за безопасность которой несет ответственность Париж. Согласно международному праву, такое нападение рассматривается как тяжкое уголовное преступление, и мерзавца полицейские должны были скрутить сразу по прибытии. Тем не менее, суд над ним назначен на июнь этого года. Уголовное дело возбуждено по факту попытки проникновения силой в здание посольства, а также в том, что подверг риску жизнь сотрудника посольства.

Чем он занимался до сегодняшнего дня, неизвестно, видимо, скрывался от глаз французских правоохранителей, показывая "примерное поведение", но его неожиданное появление говорит об одном - успокаиваться радикальный армянский экстремист не собирается.

В целом, когда речь идет о каких-либо радикалах, их всех объединяет одна отличительная черта - слепая помешанность на той или иной теме. Причем помешанность бывает настолько сильной, что ради того, чтобы изменить ситуацию вокруг в пользу своих неверных радикальных взглядов, они готовы использовать самые грязные, даже преступные методы и силу. Когда же речь идет об армянском радикализме, тут вступает в силу и терроризм. Террористы-радикалы Сасна-Црер и АСАЛА являются тому доказательством.

Удивляет тут другое - он все еще имеет какое-то медиа-присутствие и распространяет через него свои больные идеи. Французские правоохранители должны были лишить его возможности это делать хотя бы до тех пор, пока следствие не будет окончено. Тем не менее, мы видим Туфаняна, его приспешника и какого-то неизвестного никому французского путешественника (у него лишь 300 подписчиков в Twitter), которые готовятся что-то решать, осуждать, обвинять и принимать определенные действия для достижения своих целей. Кроме смеха у нас это, если честно, ничего не вызывает.

Понятное дело, что Туфанян и армянское лобби, которое его финансирует, и Франция, желающая нарастить своего присутствие на Южном Кавказе, ничего не добьются. Да, в Армению французы прибыли со своей второй по счету миссией, но в Азербайджан им не попасть. Никто не имеет никакого юридического и даже морального права отправлять на международно-признанную территорию Азербайджана каких-то там делегаций, а тем более армяно-французских. Ни одна миссия не может быть направлена в Лачин, Карабах и другие территории нашей страны без соответствующего разрешения, согласования, одобрения Баку.

К тому же, некомпетентные и предвзятые западные наблюдатели, в первую очередь Франция и ее неоколониалистские замашки, показали, что неуважают суверенитет Азербайджана. Следовательно любое их присутствие автоматически служит не стабилизации, а обострению. Любые вопросы по Лачинской дороге решает Азербайджан, а не кто-либо. По-другому быть не может и не будет. Туфанян и его свора занимаются бестолковой болтовней.

Что же касается обвинений в адрес Израиля и евреев в целом, то ничего удивительного мы не услышали. Больная фантазия армян, а тем более их радикалов, всегда приписывает им чуть ли ни всю планету Земля, даже самого Иисуса. Да, были и такие высказывания, что сын божий - армянин. Но сейчас не об этом.

Тут вызывает сожаление, что между еврейскими организациями Франции и армянской общиной в последнее время наблюдается сближение. К примеру, некоторые члены "Совета французских еврейских организаций", являющегося главной еврейской организацией Франции, выступили с заявлениями в поддержку Армении в связи с сентябрьскими событиями.

Учитывая постоянно растущий среди армян антисемитизм, совсем нелогично со стороны французских евреев идти на такие шаги. К примеру, из последнего - две недели назад в армянском сегменте соцсетей начали распространяться откровенные угрозы расправиться с евреями, которые проживают в Армении.

"Евреи, обращение к вам всем. Я знаю сколько вас в Армении и где вы живете. Мы будем ловить вас в Ереване и давать по шее", - писал автор одного из армянского Телеграм-каналов.

Как известно, Армения - супермоноэтническая страна. Здесь проживает от 500 до 1000 уроженцев еврейского государства, к которым армяне не испытывают никаких положительных чувств. Антисемитизм у армянства есть давно, ведь идеология фашиста Гарегина Нжде, которого героизируют в Армении, не могла не оставить свой грязный след.

Это только на публику они могут играть в терпимость, толерантность и христианские ценности. Чуть что - моментально из армян прут ксенофобия, шовинизм и нацизм. Туфанян наглядно показал это в своем эфире. Поэтому совершенно неудивительно, что ненависть среди "древнейших" против других народов пропагандируется десятилетиями. Это и тюркофобия, и азербайджанофобия, и антисемитизм. Все это господствует среди армян, как в Армении, так и за ее пределами.

Несмотря на то, что на дворе прошла почти четверть XXI века, люди в мире научились уважать друг друга, считаться со взглядами других, но в моноэтнической стране все это сохраняется наряду с процветающим неонацизмом, имеющим исторические для армян корни. Как результат, сегодня армяне больше всех призывают к антисемитизму в мире. Поэтому предъявы Туфаняна к еврейскому государству еще раз раскрывают истинное отношение радикальных армянских кругов к евреям и Израилю. Французским евреям стоило бы пересмотреть свою позицию, опираясь на факты ненависти.