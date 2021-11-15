Армянский терроризм: тянущийся десятилетиями кровавый след националистической идеологии

В то время, как во всем мире ведется активная борьба с терроризмом, пропагандируются идеи гуманизма, в Армении террор возводится на уровень национальной идеологии, а боевики - героизируются. Встав однажды на кровавый путь террора армянские националисты не желают изменять своим омерзительным традициям.

Так, 13 ноября армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты. Движущиеся из азербайджанского города Ханкенди по трассе Ханкенди-Лачин в направлении города Лачин на автомобиле Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER гражданин Армении Норайр Мирзоян, 1975 года рождения, и другие лица, которые приобрели ранее гранату РГД-5, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества в целях совершения теракта на территории Азербайджана и умышленного убийства, вышли из машины вблизи села Дашалты и бросили гранату в сторону военнослужащих одной из воинских частей ВС Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации, поставив под угрозу их жизни.

К счастью, обошлось без жертв. В результате атаки, совершенной с целью умышленного убийства на почве национальной вражды, военнослужащий действительной военной службы сержант Хафиз Насибов и другие военнослужащие (в целом три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В любом нормальном обществе подобный подлый акт насилия подвергся бы осуждению, а виновники - жесткому наказанию. Однако, в Армении новоиспеченного террориста сразу возвели в ранг героя. Более того, члены террористической "Сасна црер" грозят российской стороне, задержавшей боевика, что в случае передачи Мирзояна азербайджанским правоохранителям, следующие гранаты полетят в посольство РФ в Ереване.

Для дополнительной романтизации образа террориста и придачи ему окраса "народного мстителя", в армянском сегменте соцсетей усиленно распространяются слухи о том, что задержанный якобы является братом провокатора, ликвидированного на днях под Шушой, на территории, находящейся под контролем ВС Азербайджана.

Впрочем, подобные "герои" для армянского общества давно стали обычным явлением. Чего стоит недавнее ликование армянского общества по случаю репатриации в Армению террориста, члена Армянской АСАЛА Хампига Сасуняна, убившего турецкого консула Кемаля Арыкана в 1982 году в Лос-Анджелесе. За указанное преступление он был приговорен к пожизненному заключению в 1984 году, но был условно-досрочно освобожден в феврале 2021 года решением Верховного суда Лос-Анджелеса. Кровавого террориста встречали в Армении со всеми возможными почестями.

"Армянский терроризм" - это уже научное понятие, используемое для обозначения национальной идентичности на международном уровне и социальных расправ на политическом и социальном уровне. Впервые понятие "армянский терроризм" было использовано Государственным департаментом США в его ежемесячном бюллетене, опубликованном в августе 1982 года. Основная причина появления концепции заключается в том, что партии, сформированные армянской националистической фракцией на основе ультранационалистических идей, включили терроризм в свою политику для достижения своих целей и впоследствии стали причиной различных террористических инцидентов в мире.

Армянский терроризм ведется свою кровавую историю уже очень давно. Первой армянской террористической организацией в истории считается партия "Хинчак", которая в своем манифесте, опубликованном в 1888 году, подчеркнула, что терроризм является важным инструментом на пути достижения поставленных целей. Еще одна террористическая организация была создана армянами в 1890 году. Созданная в городе Тбилиси организация известна как партия "Дашнакцутюн". Террористические группы, состоящие из членов партии Дашнакцутюн, провели истребление населения в 158 азербайджанских деревнях в 1905 - 1906 годах. Упомянутые террористические группировки обычно совершали набеги на мусульманские и еврейские деревни, претворяя в жизнь также геноцид на религиозной почве и этнической принадлежности, убивая местных жителей, детей, стариков, больных и беспризорных. Террористическая деятельность армян в Закавказье осуществлялась не только по отношению к местному мирному населению, но и против чиновников Российской империи.

Боевики терроризировали даже самих армян, не желавших оказывать содействие и помощь боевикам. Армянские террористические группы собирали деньги для своих партий у армянских купцов, торговцев или местных жителей, когда они совершали геноцид против азербайджанцев. Тех, кто не хотел платить, шантажировали, убивали. Так, 15 декабря 1903 года в Москве на паперти армянской церкви был убит банкир Джамгаров. Убийца Матевос Минасянц, как выяснилось на следствии, совместно с товарищами по поручению армянского революционного комитета похитил Джамгарова в Шуше и под угрозой оружия получил от него расписку с обещанием передать 30 тысяч рублей в кассу партии. Джамгаров обещания не сдержал, за что и был приговорён к смерти. 22 июля 1907 года в Нью-Йорке на Юнион-сквер был застрелен торговец коврами Тавшанджян. Его убийца Бедрос Амбарцумян, задержанный на месте преступления, заявил, что он спас свою страну, убив Тавшанджяна, так как убитый не хотел давать денег для её освобождения. Выяснилось, что многие зажиточные армяне города получили угрозы убийства, если не заплатят по 10 000 долларов на деятельность по свержению власти Турции в регионах с армянским населением. Спустя час после убийства эти люди получили новые предупреждения о том, что с ними будет то же самое, что с Тавшанджяном, если они не заплатят. Было установлено, что убийство было организовано главой местного отделения партии "Дашнакцутюн" Гнчак Арзуяном, который подозревался в причастности к убийствам других армян в США.

Во второй половине ХХ века основной характер и план действий армянского терроризма начал меняться. На рубеже 60-х-70-х годов, в кругах партии "Дашнакцутюн" стали распространяться мнения о неэффективности дипломатических средств борьбы и необходимости силовых акций, которые могли бы привлечь внимание мирового общественного мнения к армянскому вопросу. Более 15 террористических организаций начали действовать в Австрии, Ливане, России, США и Швеции в период с 1972 по 2001 год. В апреле 1972 года в Бейруте был заминирован почтовый ящик посольства Турции. Большой резонанс вызвало убийство генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Мехмета Байдура и вице-консула Бахадура Демира, совершённое в Санта-Барбаре в январе 1973 года 77-летним армянским инженером и писателем Гургеном Яникяном.

Наиболее известными террористическими организациями, которым гордятся армянские националисты, являются АСАЛА и ДжСАГ. Эти организации возникли в Ливане во время шедшей там гражданской войны, и опирались на опыт палестинских террористов. Первую террористическую операцию террористы АСАЛА осуществили в январе 1975 года, взорвав здание Всемирного совета церквей в Бейруте. Большую часть атак террористы обеих групп осуществили в Европе, тогда как в США было осуществлено всего 6 атак.

Члены этих террористических организаций действовали в развитых и развивающихся странах. На протяжении всего времени действий указанных террористических организаций от терактов армянских боевиков пострадало и погибло большое количество турецких дипломатов, сотрудников посольств.

В то время как ДжСАГ и сменившая её АРА отдавали предпочтение убийствам турецких чиновников на индивидуальной основе, АСАЛА была не особо разборчива в выборе цели и для неё не имело значения, были ли погибшие турками или нет. В числе наиболее кровавых акций АСАЛА были нападение на аэропорт Эсенбога в Анкаре 7 августа 1982 года и взрыв в аэропорту Орли 15 июля 1983 года, повлёкшие за собой гибель 17 людей разных национальностей.

Позднее бывшие члены АРА и ДжСАГ вошли в военные силы Республики Армения и в период 1988-1994 гг. участвовали в кровавых преступлениях, учиненных в Карабахе. К примеру, также героизируемый в Армении бывший член АСАЛА Монте Мелконян. Его руки были по локоть в крови мирного азербайджанского населения. В итоге, Мелконян был убит в ходе первой карабахской. И этого международного террориста хоронили в Армении как национального героя. На его похороны пришло все тогдашнее высшее руководство РА.

Армянские боевики устраивали теракты и на территории СССР. 8 января 1977 года армянскими террористами (Акоп Степанян, Завен Багдасарян и Степан Затикян) были осуществлены три взрыва: в вагоне поезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская", магазине № 15 Бауманского района, а также на улице 25 Октября В результате этих террористических актов 7 человек были убиты, 37 ранены. Той же группой террористов готовилось осуществление серии взрывов в канун 7 ноября 1977 года на Курском вокзале Москвы.

8 апреля 1991 года армянскими террористами был убит подполковник внутренних войск МВД СССР Владимир Блахотин. В период с 1990 по 1994 годы на территории России, Азербайджана и Грузии было взорвано несколько пассажирских и грузовых поездов бакинского направления, имелись многочисленные жертвы.

Ну и, наконец, чем, если не террористическими акциями являлись ракетные обстрелы мирного населения азербайджанских городов Гянджа и Барда во время прошлогодней 44-дневной войны в Карабахе?

Кровавые акты армянских террористов можно перечислять очень долго. И, судя по сегодняшнему очередному теракту, никакого раскаяния армянские националисты не испытывают. Подобно тому, как "армянский террор" заставил человечество испытать боль и горе, которые останутся в памяти на страницах истории, сегодня он продолжает распространять вокруг себя и свою дикость. И пока армянский народ не научится жить в мире с соседями и не пересмотрит свои нездоровые амбиции, кровавую идеологию, человечество будет вспоминать об их деяниях с печалью, болью и ненавистью также и в будущем. Это дает основание задуматься: а не стоит ли задействовать Азербайджану снова железный кулак, чтобы объяснить малопонятливым армянским националистам, что к чему?

Байрам Эльшадов