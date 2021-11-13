Древо армянского терроризма нужно срубить: его плоды кровавы

То, что армянский терроризм напомнит о себе, было ожидаемым. Вопрос был лишь в том, где и когда это произойдет, сколько жертв будет унесено очередной акцией и какой будет реакция в России и в мире на данное преступление. На два из этих вопросов ответы уже получены. Армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты.

Жертв, по счастливой случайности, не было. Хотя, могло быть. Причем, как со стороны российских так и со стороны азербайджанских военнослужащих. И вот теперь хочется увидеть реакцию России, военнослужащие которой подвергаются постоянной угрозе со стороны армянских террористов, а также США и Франции, а также иных стран мира, которые настаивали на "уважении прав карабахских армян".

Перед нами очередное доказательство того, что среди армян живучи и неистребимы традиции террора, как главного "аргумента" в любом диалоге. Собственно, невозвращение всех карт минных полей со стороны руководства Армении - тоже элемент террористической деятельности. Ведь, в результате такого рода шагов со стороны официального Еревана уже погибло немало мирных жителей Азербайджана, наших и российских военнослужащих. И этот скорбный список может быть пополнен в любой момент именно по причине нежелания руководства Армении устранить корень этой проблемы, вернув все карты минных полей.

Плюс, мы убедились в том, что не было произведено полное разоружение армянских сепаратистов на контролируемых российскими миротворцами территориях. У тех, кто еще недавно воевал против Азербайджана, остались автоматы, гранаты, иное оружие. Это то самое ружье на стене, которое обязательно должно было выстрелить. И оно выстрелило. При этом, нет гарантий, что это был последний выстрел.

Потому что террористов в Армении не осуждают, а возвеличивают. К примеру, 22 апреля 2015 года, в общине Маралик Ширакской области открылся памятник армянскому террористу Согомону Тейлеряну, которого в РА и в рядах армянской диаспоры именуют деятелем армянского народно-освободительного движения, национальным героем!

Им же был объявлен и Варужан Карапетян. Этот член АСАЛА совершил теракт в аэропорту Орли, в результате которого 8 человек погибли и 55 были ранены. За свое ужасающее преступление В.Карапетян отсидел 17 лет, но когда он был депортирован в Армению, его там встречали, как спасителя нации. Дошло до того, что тогдашний премьер-министр Армении Андраник Маркарян открыто выразил свою радость по поводу освобождения этого террориста.

Есть и иной пример. Вспомним про Монте Мелконяна, который также героизуруется в РА. Он, кстати, родился в США. И также был членом АСАЛА. Мелконян учился "искусству убивать" в ходе операций в Риме, Афинах и других местах, помогал в планировании и подготовке боевиков для осуществления операции "Ван" в сентябре 1981 года, во время которой четверо армян захватили турецкое посольство в Париже.

Кроме того, совершивший десятки терактов, приведших к гибели турецких дипломатов в разных странах мира, Мелконян в течение многих лет воевал в различных "горячих точках", в частности против Израиля в Ливане, в долине Бекаа. Участвовал он и в первой карабахской войне. Его руки были по локоть в крови мирного азербайджанского населения. В итоге, Мелконян был убит в ходе первой карабахской. И этого международного террориста хоронили в Армении как национального героя. На его похороны пришло все тогдашнее высшее руководство РА.

А совсем недавно произошло еще одно знаковое событие.Речь идет об освобождении из-под стражи армянского террориста, члена Армянской АСАЛА Хампига Сасуняна, убившего турецкого консула Кемаля Арыкана в 1982 году в Лос-Анджелесе. Он был приговорен к пожизненному заключению в 1984 году за убийство турецкого консула. Еще раз - к пожизненному заключению! Но в декабре 2019 года Совет по освобождению заключенных штата принял решение освободить Сасуняна, правда тогда губернатор Гэвин Ньюсом отклонил это решение.

Тем не менее, Сасунян был условно-досрочно освобожден в феврале 2021 года решением Верховного суда Лос-Анджелеса. Как спешно и радостно сообщило американское представительство АРФ "Дашнакцутюн", армянский террорист уже прибыл в РА. "Я рад написать вам из Армении. Спустя примерно 40 лет я имею честь побывать на своей родной земле, пить родную воду, дышать воздухом и чувствовать семейное тепло", - написал Хампиг Сасунян. Никакого раскаяния, как видим, он не чувствует.

Его не было, нет и не будет ни у кого из армянских террористов. Включая и тех, кто устраивал взрывы в московском метро а на суде обещал "месть, месть и еще раз месть". Его не было и у тех армянских террористов, что устраивали свои акции против мирного азербайджанского населения в конце 1980-ых- начале 1990-ых годов. Его нет, уверен, и у того армянского террориста, что с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты. В Армении его уже вовсю героизируют. А это значит, что будут взращены новые террористы. Бороться с которыми нужно всем и самыми жесткими мерами. Ведь, с террористами не ведут переговоров, их уничтожают.

Акпер Гасанов