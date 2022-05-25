В Армении продолжают процветать антисемитизм и фашизм

Автор: Ибрагим Алиев

Как известно, в Армении крайне много призывов и выступлений на почве нетерпимости и ненависти, а люди, призывающие к миру, считаются предателями. Азербайджан является одной из тех стран, которые имеют горький опыт, связанный с армянской агрессией.

Ненависть среди армян против других народов пропагандируется десятилетиями. Кроме тюркофобии и азербайджанофобии, это еще и антисемитские настроения, господствующие в Армении.

Несмотря на то, что на дворе прошла почти четверть XXI века, люди в мире научились уважать друг друга, считаться со взглядами других, но в моноэтнической стране все еще сохраняются неонацистские и антисемитские тенденции, имеющие исторические корни.

Как результат, сегодняшняя Армения стала страной с наибольшим количеством призывов к антисемитизму в мире. Не принимая во внимание факт того, что никто и никогда в мировой истории не извлекал выгоды из подобных действий, в Ереване к тому же установлены памятники фашисту Гарегину Нжде и террористам.

Чтобы понимать, насколько масштабна ненависть к представителям еврейской национальности, достаточно посмотреть на статистические данные. Согласно опросу Антидиффамационной лиги (ADL) от 2014 года, около 58% армян испытывают антисемитизм и подобные ему предрассудки. Цифры показывают, что Армения является второй наиболее антисемитской страной в Европе и третьей в мире после Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2018 году американский центр Pew Research Center (PRC) провел в Центральной и Восточной Европе опрос относительно уровня антисемитизма. Как видно из нижеприведенной таблицы, самый высокий уровень антисемитизма имеется в Республике Армения, занявшей первое место среди 18 стран. Вы можете себе представить: 32%(!) жителей моноэтнической республики заявили, что не хотели бы видеть евреев в качестве граждан своей страны.

Не исключено, что после Второй карабахской войны ситуация только ухудшилась, так как Израиль является одной стран, у которых Азербайджан закупал современное оружие для освобождения своих территорий от армянской оккупации. В годовом отчете Министерства диаспоры Израиля за 2020 год был отмечен опасный рост антисемитизма. Наиболее очевидным примером являются акты вандализма, оскорбления в адрес еврейского народа, осквернение армянами мемориалов и памятников Холокоста.

Мемориал состоит из двух частей: одна плита имеет надпись на иврите с посвящением жертвам Холокоста, вторая посвящена погибшим армянам. "Армянскую" часть памятника вандалы не тронули, а на "еврейской" части измазали красной краской посвящение жертвам Холокоста и исписали плиту нацистскими лозунгами. Символизм этого акта прозрачен: "геноцид армян" не подвергается сомнению, а геноцид евреев отрицается как преступление против человечества нацистскими надписями.

Кроме того, на оскверненном памятнике были сделаны надписи с названиями израильских беспилотников Harop, которые использовались Вооруженными силами Азербайджана в освобождении Карабахе. Так что есть все основания предполагать, что это был продуманный акт, а не импульсивные действия вандала-одиночки, как это пытались представить. На следующий день после начала Азербайджаном контрнаступательной операции по деоккупации своих территорий, 28 сентября 2020 года памятник жертвам Холокоста в Ереване был осквернен в первый раз. Через несколько дней армяне предприняли попытку поджога его посредством зажигательной смеси. И, наконец, третий акт вандализма выразился в том, что на мемориале памяти жертв Холокоста армянские антисемиты написали "ваши руки в крови".

Реакция армян на продажу Азербайджану Израилем высокотехнологического оружия совсем неадекватна. Оружие продают многие страны, и Азербайджан приобретает его не только у Израиля. Например, еще и у России. Однако посла своего Армения отозвала именно из Израиля. Обыгрывание факта продажи Израилем оружия Азербайджану пропагандистской машиной повысило и без того высокий градус антисемитских настроений в армянском обществе.

Вернемся к опросу ADL. В нем отмечено 11 предрассудков, которыми страдают армяне. В частности, им не нравится, что представители еврейской национальности "имеют слишком большое влияние в мировой бизнес-среде и финаносовом секторе" (72% и 68% опрошенных высказали такое мнение), "слишком много говорят о Холокосте", якобы "не думают ни о ком, кроме себя", "имеют слишком большое влияние в правительстве США", "контролируют большинство СМИ", "виновны во всех произошедших войнах". Как видим, мнения, мягко говоря, шокирующие.

Популяризация антисемитизма и неонацизма является неотъемлемой частью государственной политики Армении. Армянский антисемитизм, начавшийся в конце 19 века, переместился в 30-е и 40-е годы прошлого века, и вот уже в 21 веке он с новой силой проявился в "независимой" Армении. Достаточно вспомнить попытки представить Иисуса Христа армянином, а армян - первыми христианами.

На рисунке ниже показаны улицы и памятники в Гафане и 17 других территориальных единиц, включая Гюмри (второй по величине город Армении) в честь тех, кто пропагандировал антисемитизм.

Установлено, что места, названные в честь антисемитов и неонацистов на Южном Кавказе, есть только в Армении. Кроме того, в учебниках истории и прессе фигурирует Драстамат Канаян, активист вооруженной организации "Дашнакцутюн", известный под кличкой "Дро", которого обвиняют в соучастии в убийстве 30 тыс. евреев. Помимо этого, фашистская идеология под названием "нждеизм" включена в учебную программу армянских учебных заведений.

В Армении издаются книги Нжде, в его честь устраиваются праздники, выставки, т.н. "культурные мероприятия". "Если есть такие герои, будут и книги. А потом эти книги прочтут новые юные поколения и воодушевятся на новые подвиги", - говорят армяне, придерживающиеся моноэтических взглядов.

Армянами также издана книга "Нждеапатум". Это сборник материалов о жизни нацистского преступника, фрагментов из его произведений и мыслей. Здесь его даже осмелились назвать философом, подчеркивая, что в последнее время растет интерес к фигуре Нжде, в особенности, внимание, "к оставленному им идеологическому наследию".

Причем армяне имеют наглость пиарить Нжде даже в России, где очень трепетно относятся к вопросу с героизацией нацизма. Например, 28 января этого года в РФ разразился скандал из-за грубейшей провокации Союза армян России (САР). Армянское лобби вопреки дням памяти жертв Холокоста, освобождения Освенцима, освобождения Ленинграда от немецко-финской блокады, широкому обсуждению инициативы об официальном признании геноцида народов СССР в Великой Отечественной войне решило провести показ фильма о гитлеровце и фашисте Гарегине Нжде. Причем происходило это на улице Советской Армии, где и располагается САР.

Реакция российских правоохранительнцых органов не заставила себя ждать. В здание САР в скором времени ворвалась полиция, разогнала собравшихся провокаторов и прекратила показ фашистского фильма, в результате чего у армян началась истерика. Фанатики гитлеровца пытались опровергнуть неопровержимые доказательства и документы, подтверждающие фашистскую и антисоветскую деятельность Нжде.

В 2021 году информационное агентство "Арменпресс" представило авторский проект "Ереванский бестселлер", в рамках которого представило десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за август. На втором месте по продажам оказалась книга "Гарегин Нжде. Биография, размышления" Рафаэла Амбарцумяна.

Кстати о СМИ. Армянская пресса также не отстает от антисемитских комментариев. Например, известный своими шовинистическими выступлениями бывший лидер партии "Арийский союз Армении" Армен Аветисян написал антисемитскую статью в газете "Иравунг", где указал, что "каждая страна, населенная еврейским меньшинством, находится под большой угрозой стабильности". В интервью "Голосу Армении" Грануш Харатян, глава правительственного комитета экс-президента, преступника Роберта Кочаряна по делам национальных меньшинств и религии, заявила, что празднование Шаббата якобы враждебно настроено по отношению к неевреям. Владелец "ALM Media" Тигран Карапетян как-то заявил, что "евреи - ущербная раса, правящая миром, и что они представляют угрозу для Армении". В книге Романа Епископяна "Национальная система" утверждается, что "евреи виноваты во всех бедах, постигших армянский народ". Автор назвал турок "народом заговорщиков", а евреев - "разрушительной нацией". В главе "Величайшее мошенничество ХХ века" Епископян отмечает, что "Холокост - это миф".

При всем этом в Армении заявляют, что хотят наладить отношения с Израилем, причем с условием, чтобы Израиль признал "армянский геноцид". Если Армения возлагает "большие надежды" на развитие отношений с еврейским государством, тогда возникает вопрос - как или когда она начнет бороться с неонацизмом и антисемитизмом? У Израиля и Армении нет никаких точек соприкосновения, связей в области безопасности, продажи вооружений, энергетическом секторе, сельском хозяйстве, областях высоких технологий, кибербезопасности и медицины. В стране практически нет евреев, лишь около 50 человек, из которых половина - армяне.

Такие, как Нжде, являются военными преступниками и ультранационалистами, которые запятнали себя кровью тысяч жертв мирных людей. Люди, которые пытаются героизировать его и других, готовы к повторению их преступлений. Это не просто так, это не академические упражнения - это создание политической платформы военных преступников. У них есть цели, и цели эти - оправдание собственной политики и собственных действий. Люди, которые вытаскивают на свет образ Нжде и ему подобных, готовят военные преступления по националистическим основаниям.

Международному сообществу следует всерьез отнестись к антисемитизму, который с каждым годом становится сильнее в Армении. Армяне будто не понимают, что антисемитизм и любая попытка героизации фашизма вызывают оторопь и отвращение не только у всех участников Второй Мировой, но и во всем мире. Победа во Второй Мировой - это победа за пределами человеческих возможностей, это наш сегодняшний мир на Земле. Это была не только победа над фашистской Германией, это был шаг, направленный на искоренение фашизма. Насколько недалекими должны быть нынешние люди, насколько должны они не уважать своих предков, которые принесли себя в жертву, чтобы сейчас прославлять фашистскую идеологию, которая была построена лишь на бесосновательной ненависти к еврейскому народу? Страшно, когда сегодня армянская молодежь объединяется под знаменами фашизма. Это говорит о недостатке образования, о неконтролируемой агрессии.