Правосудие от имени 6 млн. обвинителей настигло фашиста Эйхмана

Далеко небезызвестный факт, что у Армении большая любовь к восхвалению фашизма и терроризма. Довольно долгое время в этой стране героизируются международный преступник, пособник фашистов и нацистов Гарегин Нжде. Такого "героя" никакому народу не пожелаешь, настолько страшную память он о себе оставил. Но армянский народ подобный бэкграунд вполне устраивает, ведь в Армении с каждым днем все больше прогрессирует антисемитизм. Постоянные провокаций армян, связанные с именем Нжде (в частности, недавний показ фашистского фильма в самом центре Москвы), и необоснованная ненависть к евреям, делают вопрос героизации нацистов актуальным как никогда. В этой связи необходимо знать историю фашистских преступлений, причем не только Гарегина. Биография Нжде, поддержавшего нацистскую Германию во время Второй мировой войны в принципе ничем не отличается от биографии других фашистов, например от Адольфа Эйхмана, которого настигло правосудие от имени 6 миллионов обвинителей, и котором мы хотим сегодня рассказать, ознакомив читателей с научной статьей Низами Сафарова о суде над нацисткими преступниками, обвиняемыми в Холокосте.

Уголовное преследование Адольфа Эйхмана, одного из наиболее разыскиваемых военных преступников, фигурировавшего в числе главных "архитекторов" "окончательного решения еврейского вопроса", вызвало целый ряд проблем политического, правового характера и этического характера. При этом судебное разбирательство по делу А.Эйхмана было беспрецедентным в долгой истории международного уголовного права в силу целого ряда обстоятельств. Хотя многие лидеры нацистского режима предстали перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге, массовые убийства и другие вопиющие преступления против Еврейского народа не стали основным предметом уголовного разбирательства, а некоторым организаторам систематического истребления евреев населения удалось скрыться от ответственности. В этом отношении преследование и наказание одного из главных виновников геноцида еврейского населения явилось одной из самых важных задач государства Израиль.

На основе исследования международно-правовых актов, международной судебной практики, а также национального законодательства и практики судебных органов государства Израиль, автором формируются выводы, связанные с установление видов уголовной юрисдикции, похищением обвиняемых с территории иностранных государств, его последствия в виде нарушения суверенитета государства. Вместе с тем, в статье указывается, что обстоятельства ареста и способ доставки не рассматриваются в качестве релевантных обстоятельств, которые могли бы препятствовать осуществлению уголовной юрисдикции. В контексте осуществления правосудия на А.Эйхманом автор анализирует отдельные положения Конвенции о статусе беженцев от 14 декабря 1951 г.

В ходе проведенного исследования Низами Сафаров проанализировал значительный объем материалов, обобщил доктринальные позиции, выдвинутые рядом выдающихся ученыхмеждународников, а также сформировал вывод о том, что суд над Адольфом Эйхманом ознаменовал собой не только осуществление правосудия над геноцидарием, но и предоставил еще одну возможность широкой международной огласки вопиющих преступлений нацистского режима и необходимость объединения коллективных усилий государств для избавления будущих поколений от подобных злодеяний.

В статье отмечается, что процесс формирования нового международно-правового порядка в период после окончания Второй мировой войны был неразрывным образом связан с осуществлением последовательной борьбы с безнаказанностью международных преступлений, имевших место в ходе прошедших событий. Цивилизованный мир должен был дать адекватный правовой ответ на грубейшие нарушения фундаментальных прав человека, вытекающий из обязательств государств по осуществлению правосудия в отношении военных преступников. Однако даже среди судебных прецедентов, касающихся преследования индивидов, обвиняемых в совершении геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, рассмотренное Окружным судом Иерусалима дело The Attorney General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann, стоит особняком не только в силу его материально-правовых и процессуальных особенностей, но прежде всего, из-за его неразрывной связи с Холокостом или как его называют на иврите Shoah - одним из самых трагических событий как в истории Еврейского народа, так и всего человечества, в ходе которого систематическому истреблению подверглось шесть миллионов человек, единственная вина которых заключалась в их национальной принадлежности.

Как подчеркивалось в литературе, дело А. Эйхмана по конкретным аспектам было первым судебным разбирательством, непосредственно сфокусировавшемся на преступлениях Холокоста. В своей вступительной речи по данному делу Генеральный прокурор Израиля подчеркнул, что "бедствие Еврейского народа в этом поколении было предметом рассмотрения на ряде судеб ных процессов, проведенных после поражения Германии во Второй мировой войне, но ни в одном из этих разбирательств трагедия еврейства в целом не была главной проблемой". Окружной суд Иерусалима в своем приговоре отметил, что вопрос Холокоста "подробно рассматривался в Международном военном трибунале в Нюрнберге во время судебного процесса над главными военными преступниками, а также на нескольких последующих судебных процессах; но на этот раз он занял центральное место в судебном разбирательстве, и именно этот факт отличает данный процесс от предыдущих" [Douglas 2001:97-98]. Фундаментальность указанного судебного процесса подчеркивалась и тем обстоятельством, что на скамье подсудимых оказался один из самых разыскиваемых военных преступников, вовлеченных в бесчеловечную программу "окончательного решения еврейского вопроса" [Longerich 2010:133], оберштурмбанфюрер СС (Schutzstaffel (SS)) и руководитель сектора IV-В4 (Еврейские отношения и вопросы эвакуации) Главного управления имперской безопасности (Reichssicherheitshauptamt (RSHA) Referat IV-B4) Адольф Эйхманн, для описания которого известный публицист Ханна Арендт использовала термин "банальность зла" (banality of evil) [Arendt 1963:275]. Как отметил Генеральный прокурор Израиля Гидеон Хаузнер в своей обвинительной речи "в лице Адольфа Эйхмана народы планеты "столкнулись с новым типом убийцы, которые занимаются своим кровавым ремеслом сидя за столом, и лишь изредка совершают поступки своими руками".

Именно процесс против А. Эйхмана был назван крупнейшим ученым-международником проф. Георгом Шварценбергером одной из величайших драм юридической истории [Schwarzenberger 1962:248]. Другой исследователь, проф. Доминик Ласок, отмечал, что суд над Адольфом Эйхманом войдет в историю как не имеющий прецедента в силу чудовищности предъявленных обвинений [Lasok 1962:376]. Бывший судья Военного трибунала США в Нюрнберге, который председательствовал на процессе по делу The United States of America vs. Otto Ohlendorf, et al (Einsatzgruppen Trial), а впоследствии занял пост председателя Верховного суда Пенсильвании, Анджело Мусманно заме тил, что процесс по делу Эйхмана - одно из самых важных разбирательств в истории, которое никогда не должно быть забыто, ибо это было бы зияющей пропастью в географии человеческого духа [Musmanno 1961:1]. Несмотря на значительный промежуток времени, прошедший с момента судебного разбирательства, уникальное уголовное дело, сконцентрировавшее в себе сложнейшие вопросы политики и права, даже спустя 60 лет в современных условиях требует скрупулезного юридического анализа и соответствующего осмысления. Указанное не в последнюю очередь объясняется тем, что обвинение столкнулось с необходимостью решения двуединой задачи: возрождения памяти о еврейской трагедии в Европе, где доминировал Гитлер и установления индивидуальной вины А. Эйхмана способом, совместимым со строгими требованиями верховенства права [Schwarzenberger 1962:248]. По мнению проф. Г. Шварценбергера, для правительства Израиля наказание А. Эйхмана не было главной целью привлечения военного преступника к суду. Этот процесс должен был заставить молодое поколение Израиля увидеть Холокост европейского еврейства в истинной перспективе и напомнить миру в целом о трагедии [Schwarzenberger 1962:250]. Соглашаясь с последним тезисом Г. Шварценбергера, все же позволим себе заметить, что преследование А. Эйхмана, и тем более его предание суду на территории Израиля с участием жертв Холокоста и их родственников, а также осуждение его к самому суровому наказанию в соответствии национальным законодательством, было вопросом высшей принципиальности для молодого еврейского государства.

