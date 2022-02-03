Армянскому нацисту Нжде на русской земле места не будет

Времена безоглядной веры русского народа в стенания по поводу "геноцида", в угрозы от "страшных и кровожадных турок" прошли. И не только на уровне общественного сознания.

Об этом сказала в беседе с Day.Az известный российский политолог, доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Я полностью солидарна с заявлением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в недавнем интервью подчеркнул, что хотя это он первым вывел в политическую плоскость тему героизации нацистов в Армении, провокация с фильмом о Нжде в Москве была пресечена в результате требований именно российской общественности.

Действительно, первым поднял вопрос о палаче Нжде и его героизации армянами Президент Азербайджана. Он первым привлек внимание российской общественности к этой теме, но это не значит, что недавняя армянская провокация была пресечена по указке из Баку. Все должны знать, что борьба с попытками героизации нацизма - это святая тема для российского общества. Конечно, большинство населения до недавнего времени просто понятия не имело кто такой этот Нжде. Именно на этом хотели построить политику прославления этого "деятеля" представители армянской диаспоры в России. Еще бы немного, и до памятников дошло, как в Армении.

Кощунственно заявлять, что борьбу с Нжде провоцирует Азербайджан. Тем более, в России, где в каждой семье есть погибшие в годы Великой Отечественной войны. А сейчас даже бабушки у подъезда обсуждают Нжде и говорят: "Теперь еще армяне какого-то фашиста Гарегина притащили". Нацисту Нжде на русской земле места не будет. А Президенту Азербайджана низкий поклон за то, что вовремя обратил внимание на попытки героизации этого деятеля в России. Кстати, армяне из моего круга общения тоже возмущены попыткой показа фильма про Нжде и считают это провокацией.

Любая страна и диаспора, особенно, если она имеет статус мировой, как армянская, считает иностранные государства площадкой для игр. Если, естественно, к этому государству имеется интерес. Другое дело, что армянская диаспора в России долгое время решала свои корпоративные вопросы, используя "особое" положение как представителя страны-стратегического партнера, "оплота" борьбы с тюркским влиянием, "брата во Христе" и т.п. и т.д.

Когда к власти пришел Никол Пашинян, стало ясно, что значительная часть армян, проживающих в Армении, Россию ненавидит. Кстати, не ясно почему. Видимо, по привычке кусать руку дающего. Для меня это новостью не было. Я постсоветскими странами занималась с 1993 года. А российское население, увидев трансляции с митингов в Ереване, где призывали гнать из страны "российских оккупантов", поносили нецензурной бранью руководство России, резко изменило отношение и к Армении, и к носителям идеи "Великой Армении" в нашей стране.

Оговорюсь, есть вполне адекватные армяне в России, патриоты своей Родины, но не ползущего из нее фашизма. Времена безоглядной веры русского народа в стенания по поводу "геноцида", в угрозы от "страшных и кровожадных турок" прошли. И не только на уровне общественного сознания. Вы привели примеры с Москвой и Воронежом. Я вспомню и про Новороссийск. Где армянскому криминалу, несмотря на обвинительный уклон российских судов, не удалось отправить за решетку казаков, вся-то "вина" которых была в том, что они потребовали закрыть почти легально действующий притон в черте города.

Пропагандисты "Великой Армении" привыкли к безнаказанности действий в России еще и потому, что вместо цивилизованных дискуссий чуть что бегут стучать в полицию, будто им заняться больше нечем, собирают грязь и размещают ее в паблике из серии "сам дурак". Или угрожают тебе или твоей семье. Основная причина уклонения от дискуссий - отсутствие аргументов. Больше всего меня смешит тезис, что армяне, дескать, "самые древние и на территории Южного Кавказа были всегда". Слыша об этом, я всегда хочу спросить: ну и что? Что с этого, если вы с таким гигантским "опытом государственного строительства" при всей внешней помощи не смогли из Армении даже подобия государства сделать.

И еще. В последние полтора года для армянской мафии прикрылись и многие коррупционные коридорчики в российскую власть. Плюс, в ряде регионов подняли имеющуюся оперативную информацию на незаконную деятельность представителей армянской диаспоры. Коридор сужается.

По поводу провокации с фильмом про "светлый путь на ниве возрождения "Великой Армении"" фашистского пособника Гарегина Нжде. Связи с Днем памяти жертв Холокоста, а, тем более, с памятными датами, касающимися истории блокады Ленинграда, я здесь не улавливаю. Это слишком глубокий заход. Было помещение свободно, вот и собрались. Меня больше поразила реакция посольства Армении в России. Значит, когда в Ереване на митингах (и не только) отборной бранью крыли мою страну, диппредставительство Армении в Москве не реагировало. А за нациста заступилось. А возмущение российских СМИ и российской общественности фактом попытки демонстрации профашистского фильма - это, оказывается, "разжигание искусственных страстей"...

Не знаю, что за страстотерпец из посольства Армении в Москве выдал этот перл и где он так научился русскому языку. Может быть, "искусственное разжигание страстей" он хотел сказать? А вот антифашистские страсти у русского народа самые что на есть натуральные. А как воспринимать посты в соцсетях с требованием призвать к ответственности журналистов и редакторов российских СМИ, в том числе, официальных, присовокупив к ним экспертов, за то, что они выразили возмущение попыткой показа этого фильма? Да еще с требованием выявить их связи с Баку и занести в "иностранные агенты" - это вообще не смешно. Господа армяне, ранее и вновь прибывшие, легко и тяжело раненые бациллой "Великой Армении". Мы на территории своей страны. И не надо затыкать нам рот. Я не виновата, что ваши "агенты влияния" на умы российской общественности провалили пропагандистскую работу в силу большой мудрости и учености. Смешно смотреть на пыжащихся директоров институтов, начальников каких-то отделов, исследовательских супер-пупер центров, которые к 70-ти годам даже кандидатскую не смогли защитить. Кормите их дальше.

Кстати, посольство Армении утверждает, что показ никто не закрывал. Правда? Ай-яй-яй! Какие в России нерасторопные правоохранительные органы! А вот у меня есть информация от сотрудника этих самых органов, что перед началом показа в здание вошли представители власти, зачитали постановление о недопустимости демонстрации этого фильма, переписали всех участников, а кое-кого и попросили наведаться для дачи объяснений. Правда, устроители могли схватить фильм пятерней, перебежать в ближайшую общественную уборную и показать его там. Ну там ему и место.

Сейчас на различных ресурсах стали появляться всякие версии касательно биографии Нжде. На это могу сказать одно - первое образование у меня историческое, полученное в стенах одного из старейших университетов. Пермский государственный университет был создан в 1916 году. Мне преподавали известные не только в СССР, но и за рубежом преподаватели. Такие, как основоположник методологии истории, автор Закона исторической ситуации Лев Кертман. И я привыкла доверять только источникам - документам, архивным данным и т.п. А тем, кто пытается изобрести новую биографию Нжде, могу ответить известной фразой: "Контора пишет"! А молодежи, которая интересуется историей, советую, прежде всего, изучать источники.

Что касается конкретно попыток представить Нжде чуть ли не спасителем России от "турецкого нашествия", то хочу сказать: мы очень мало знаем собственную историю. В том числе и ее турецкий вектор. В эти войны Россия втянулась не сама. Возможно, надо было договариваться с Турцией и выстраивать союзнические отношения, а не воевать.

В российских экспертных кругах, даже в тех, которые традиционно поддерживают Армению, в большинстве, отношение к Нжде резко негативное. Скажу что, в армянской диаспоре Москвы уже пошли разговоры, что Баку и этих людей "перекупил". Ничего удивительного, армяне - нация торговая. Категория "купили-перекупили" для торговых наций вполне естественна. Правда, некоторые, включая самих армян, уверяют, что они нация воинов... Ну, какие они воины, мы уже увидели.

Лейла Таривердиева