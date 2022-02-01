Традиция человеконенавистничества создала в Армении людоедскую атмосферу

Автор: Тофик Аббасов

Сегодня Президент Ильхам Алиев говорит о том, что Азербайджан никогда больше не позволит армянскому фашизму поднять голову. Мы показали, что во всех отношениях готовы снести голову армянскому радикализму. Когда Президент страны говорит о том, что мы победили армию не Пашиняна, а Кочаряна и Саргсяна, он указывает на последних как на ярых сторонников идеологии Нжде. Мы уже имеем опыт борьбы с армянским фашизмом и в будущем не позволим пособникам нацизма, человеконенавистнической идеологии утверждать свои идеи.

Армяне, придерживающиеся пути нждеизма, обрекают себя на одиночество. От них будут шарахаться как от больных проказой. Армянскому народу надо самому найти средство от этой болезни и выработать к ней иммунитет. В противном случае у армянского народа не будет никакого будущего.

У каждого общества, каждого народа имеются свои национальные герои и свои идеологические парадигмы, и в соответствии с этим они выстраивают отношения с другими обществами, народами и странами.

Из истории хорошо известно, какую опасность таили в себе радикальные течения. Человечество научено горьким опытом и знает, насколько далеко нужно держаться от радикализма. Если национализм превращается в часть государственной политики или трансформируется в человеконенавистническую субстанцию, естественно, с этим надо бороться. Этот процесс перестает быть сугубо внутригосударственным и внутринациональным.

Напомню, что когда 1933 году национал-социалисты пришли к власти в Германии, гитлеровская идеология в конце концов подмяла под себя не только человеческую добродетель, она ставила целью уничтожить нравственность и мораль и заменить это все идеологией превосходства одной нации, одного этноса над остальными. Во что это превратилось и какую опасность представляло для человеческого сообщества, мы знаем из истории. Еще живы жертвы нацизма, свидетельства преступлений фашистов. История вынесла вердикт - подобного больше никогда нельзя допускать, сотворенное идеологией фашизма и национализма является строгим предупреждением всем о том, что если где-то эти явления поднимают голову, с ними надо бороться. Должна быть непримиримость к таким течениям, и если народы ослеплены такими ложными идеями, их необходимо привлекать к ответственности, в случае необходимости оказывать на них самое сильное давление с тем, чтобы выбить эту дурь из общественного сознания и сознания определенных кругов.

Хочу также напомнить о временах правления в Камбодже клики Полпота, которая вела войну со своим собственно народом. Было уничтожено свыше 3 миллионов мирных людей, насаждалась система лагерной, казарменной жизни, и все это выдавалось за единственно правильный образ существования. Фактически они уничтожили целые поколения, а вместе с ними думающую, мыслящую прослойку интеллигенции, намереваясь превратить ее в бездушную биомассу, чтобы та подчинялась бы указаниям, директивам и приказам манипуляторов у власти. На помощь камбоджийскому народу пришла вьетнамская армия. Народ Камбоджи принял с большим воодушевлением участие вьетнамской армии в освобождении от фашиствующего кластера, который на протяжении лет не только проливал кровь собственного народа, но и уничтожил все его культурное и историческое наследие. Ущербное создание создало атмосферу, когда люди жили в тотальном страхе, были отрезаны от внешнего мира.

Мир знает достаточно много примеров, когда люди попадались на сомнительные лозунги и увещевания лидеров, которые ставили во главу угла не высокие моральные ценности, а инстинкты и человеконенавистнические цели.

Пособники зла натворили очень много бед. И мы видим, как армянская традиция человеконенавистничества создала людоедскую атмосферу внутри самой Армении и пытается распространять вредную пропаганду на внешних рубежах. Инцидент с показом фильма о нацисте Нжде в Москве - это вызов российскому обществу. Общественная структура, коей является Союз армян России, вдруг проводит громкие мероприятия с прославлением фашизма, в честь пособников гитлеровцев. Молодому поколению армян навязывают в качестве героя человека, проповедовавшего человеконенавистничество. Печальный конец самого Гарегина Нжде и его сподвижников показывает, что подобная пропаганда на короткой дистанции, возможно, имеет какое-то значение для определенного количества людей, но она никогда не найдет позитивного отклика в нормальных обществах. Подобной пропаганде необходимо перекрыть все дороги, чтобы она не отравляла сознание и умы новых поколений. Ядовитость этой пропаганды очень опасна.