Провальная попытка армянской диаспоры оправдать нацистского преступника

Автор: Пярвин Мирзазаде

28 января 2022 года в Москве Союзом Армян России, который возглавляет небезызвестный российский миллиардер Ара Абрамян, с треском провалившийся на внеочередных парламентских выборах в Армении, была предпринята попытка демонстрации фильма, посвященного видному нацистскому преступнику и коллаборационисту времён Второй Мировой войны Гарегину Нжде.

Демонстрация фильма была прервана вмешательством представителей российских правоохранительных органов, которые прервали показ, указав на недопустимость пропаганды реабилитации фашизма.

Это уже не первая попытка, предпринятая представителями армянской диаспоры в России реабилитировать этого пособника нацистской Германии, который отличился в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов тем, что был одним из организаторов Армянского легиона вермахта из советских военнопленных армянской национальности, а также диверсионных групп, которые были заброшены в тыл Красной Армии для проведения террористических актов.

Наряду с этим, Гарегин Нжде является одним из главных основателей наиболее реакционной армянской националистической идеологии - цехакронизма, которую даже представители партии "Дашнакцутюн", которых трудно заподозрить в симпатиях к тюркским народам, сочли как проявление одной из самых крайних форм национал-социализма и осудили, исключив этого оголтелого фанатика из своих рядов.

Теперь же некоторым представителям армянской диаспоры в России в целях восстановления боевого духа, утерянного после поражения во Второй Карабахской войне, понадобилось вытащить из могилы давно сгнивший труп этого ярого тюркофоба и пособника фашизма, чтобы попытаться восстановить потерянное.

Ранее представители Союза армян России пытались установить этому коллаборационисту памятники и памятные доски на территории России. На этот раз был снят полнометражный фильм, посвященный коллаборационисту Нжде, показ которого так и не состоялся.

Так кто такой Гарегин Нжде и почему этой персоне уделяется столько внимания? Для этого стоит обратиться к биографии и жизненному пути основоположника армянского фашизма.

Гарегин (по крещению Аракел) Егишеевич Тер-Арутюнян родился в семье священника Армянской Апостольской церкви в азербайджанском селении Гузнут Нахчыванского уезда Эриванской губернии. Получив начальное образование в русской школе города Нахчыван, юный Гарегин Тер-Арутюнян отбыл на учебу в гимназию в город Тифлис, который тогда был административным центром русского Закавказья.

Богатые армянские спонсоры всегда старались помогать юным "дарованиям", отличавшимся особым стремлением к учебе и пропаганде "революционных националистических идей". Благодаря им Г. Тер-Арутюнян был отправлен в 1902 году на учебу на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, однако вскоре был исключён за "революционные" взгляды, а точнее за связи с подпольной армянской партией АРФД "Дашнакцутюн", которая тогда уже развернула активную работу по развалу Российской империи.

Став активным членом партии "Дашнакцутюн", Гарегин Тер-Арутюнян изменил фамилию по примеру многих тогдашних революционеров на более звучный псевдоним Нжде (что означает в переводе с армянского "вечный скиталец"), отказавшись навсегда от своего духовного сословия (по армянской традиции представители духовенства и члены их семей имеют приставку Тер к фамилии).

С тех пор началась беспокойная "революционная" жизнь будущего фашиста Гарегина Нжде, посвятившего свою никчемную жизнь главной цели - уничтожению всех тюрков на земле. Ненависть к тюркам он впитал с молоком матери ещё в Нахчыване, когда понял, что не хочет быть гостем на чужой земле, которую хозяева-азербайджанцы, по доброте души, уступили пришлым армянским переселенцам из Персии.

Понимая, что царская охранка не даст ему спокойно заниматься подрывной "революционной" деятельностью на территории России, Г. Нжде решил перебраться в солнечную Болгарию, царь которой Фердинанд I из династии Саксен - Кобург-Гота, сменив политическую ориентацию страны с пророссийской на прогерманскую (после поражения России в русско-японской войне), решил расширить территорию страны на Балканах за счёт ослабевшей Османской империи.

Для этого с ведома болгарских властей представителями "Дашнакцутюна" была создана подпольная военная школа, в которой учились армяне-выходцы из Османской империи, где их обучали методам партизанской войны.

Однако начинающий "партизан" Г. Нжде решил, что полученные знания следует вначале проявить в борьбе с другой империей - Российской, ненавистью к которой он проникся ещё со школьной скамьи. Вскоре он примкнул к отряду дашнаков, который под предлогом защиты армянского населения Закавказья занимался грабежами и убийствами мирного азербайджанского населения.

Однако, когда революционный накал в России пошёл на убыль и революция 1905-1907 сошла на нет, а бандитский отряд, в который он входил, начали теснить российские войска, Г. Нжде быстренько перебрался в соседнюю Персию (Иран). Там он фактически стал "солдатом удачи", примкнув к отряду иранских армян, которые под "революционными" лозунгами занимались бандитизмом на большой дороге.

Но и тут его постигла неудача. Вскоре войска шаха, при поддержке созданного русскими военными советниками дивизии персидских казаков, в пух и прах разбили "революционеров", не оставив никакого шанса Г. Нжде.

Пришлось Гарегину, блестя пятками, сбежать в родное селение Гузнут, в котором его спрятали родственники. Но после года подполья, Г. Нжде наконец настигло правосудие. В 1909 году он был арестован царской полицией и отправлен прямиком в Джульфинскую тюрьму, а оттуда в знаменитые Кресты в Петербурге, где просидел аж до 1912 года, пока не был освобождён.

Освободившись, Г. Нжде не стал испытывать судьбу и эмигрировал в Болгарию, где сразу же вместе со своим близким другом - одноухим Андраником, организовал отряд из армян, который принял участие в I Балканской войне, где отличился небывалым зверством и садизмом по отношению к пленным туркам и местному турецкому населению.

"Отличившись" в ходе Балканских войн, Г. Нжде залёг на дно в Болгарии, откуда продолжил свою подрывную деятельность против Российской империи. Начавшаяся в 1914 году Первая Мировая война резко изменила судьбу врага российского самодержавия, который воспользовавшись объявленной амнистией вернулся в Россию, где поступил добровольцем в 1915 году в формировавшиеся на Кавказском фронте армянские национальные части русской армии, чтобы сражаться с ненавистными ему турками.

Весь период войны Г. Нжде провёл в этих частях, где одновременно активно вёл свою националистическую пропаганду среди армянских солдат, которым внушал, что после разгрома Османской империи необходимо создать независимое армянское государство, отдельное от России.

Февральская революция 1917 года стала звездным часом офицера-ренегата Г. Нжде, который с первых дней революции стал одним из основных участников процесса разложения русской армии на Кавказе. Сразу же после объявления независимости Армении в мае 1918 года, Г. Нжде оказался одним из вожаков армянских вооруженных формирований в ходе многочисленных войн, которые вела молодая Армянская Республика со своими соседями - Азербайджаном, Грузией и Османской империей за расширение своей территории.

Банды Г. Нжде особо отличились в ходе этнических чисток на территории Зангезура, когда вырезали буквально целые азербайджанские деревни, проводя так называемую политику реарменизации, освобождая жизненное пространство для армян жителей Восточной Анатолии, которые покинули места проживания вместе с отступающими русскими войсками.

Однако конец карьеры "восходящей" звезды армянских националистов скоро наступил. С приходом 11-ой Красной Армии и советизации Закавказья Г. Нжде пришлось отступить в горы Зангезура и перейти к партизанской войне. Но и тут он "отличился" в очередной раз, когда в ноябре 1920 года устроил кровавую резню, убив взятых в плен почти 400 безоружных красноармейцев недалеко от селения Яйджи.

Неспособность и нежелание властей Советской Армении положить конец подлым вылазкам бандитов Г. Нжде вынудили московское руководство направить значительные воинские формирования на борьбу с его бандитами. В 1921 году банды были рассеяны, а сам он бежал в Иран откуда перебрался в Болгарию, где всегда отлёживался после своих "приключений". Именно оттуда Г. Нжде пытался координировать свою подрывную антисоветскую деятельность, организовал террористические акты и направлял эмиссаров в Армению для подпольной борьбы против советской власти.

Отойдя временно от вооруженной борьбы, Г. Нжде занялся созданием новой радикальной туркофобской идеологии цехакронизма, очень похожей на теорию расового превосходства арийской нации А. Гитлера.

Основанная на самых крайних человеконенавистнических идеях, эта теория стала идеологической базой наиболее непримиримых врагов всех тюрков в мире, главным лозунгом которых стали слова Г. Нжде о том, что все армяне в мире должны следовать принципу "не дня без борьбы с турком".

Там же, в Болгарии, Г. Нжде удалось установить контакты с представителями абвера и гестапо, которые открыто действовали в стране, пользуясь статусом союзников. В тесном сотрудничестве с разведслужбами третьего рейха, Г. Нжде начал подготовку диверсионных групп из армянских эмигрантов, которые должны были принять участие в будущей войне против СССР.

К сожалению для Г. Нжде, на этот раз его туркофобские чувства пришлось запрятать глубоко в землю, так как Германия не собиралась нападать на Турцию, которую не рассматривала как потенциального врага.

22 июня 1941 года стал звёздным часом Г. Нжде, который встретил новость о нападении Германии на СССР как возможность для возвращения в Армению на белом коне. С первых дней войны Г. Нжде и его подручные приступили к подготовке диверсионных групп, развернули агитационную работу по вербовке армянских военнопленных для службы на благо третьего рейха.

Так как подразделения из иностранцев не могли входить в состав регулярной германской армии, то в составе войск СС был создан Армянский легион, который формировался из эмигрантов и бывших военнопленных, присягнувших на верность "Великой Германии".

Сейчас некоторые армянские историки и политики пытаются преподнести деятельность Г. Нжде в годы Второй Мировой войны не как сотрудничество с преступным нацизмом, а как форму борьбы с коммунизмом, умалчивая о том, что участие в вооруженных формированиях СС является военным преступлением согласно решениям Нюрнбергского суда.

Но все надежды на победу Германии в войне оказались утопией и очень скоро Красная Армия, перейдя в наступление, оказалась у границ Болгарии, где в сентябре 1944 года произошло антифашисткое восстание, которое поддержало большинство населения страны. Новое правительство страны немедленно начало арест профашистских элементов, среди которых оказался и Г. Нжде. Не успев уйти на Запад в след отступающей германской армии, он решил остаться и в очередной раз поменять свой окрас.

Идеолог армянского национал-фашизма вдруг стал ярым сторонником Советского Союза, предложив свои услуги советским органам госбезопасности, которым объяснял, что сотрудничал с немцами лишь для того, чтобы потом направить их мощь на разгром ненавистной Турции. А после того как Германия почти проиграла войну, призывал направить советские войска на войну с Турцией, в которой видел главного врага СССР.

Но россказни престарелого двуличного Г. Нжде советских чекистов не тронули и вместо похода на Турцию он оказался в советской тюрьме, где был осуждён на 25 лет за антисоветскую деятельность и расстрел 400 красноармейцев, убийство которых он пытался объяснить роковой ошибкой, приняв их за турков.

Свои дни Г. Нжде закончил в декабре 1955 года во Владимирском централе, где не оставлял надежду на то, что ещё понадобится для борьбы с Турцией в ходе холодной войны.

Вот такова краткая биография этого авантюриста тюркофоба, коллаборациониста и идеолога армянского расизма, которого сегодня лидеры Армении и диаспоры в России пытаются преподнести чуть ли не выдающимся национальным идеологом и мыслителем, "великим" полководцем, несправедливо осуждённым жертвой сталинизма.

Наплевав на российские законы о героизации и пропаганде нацизма, лидер Союза Армян России, гражданин этого государства Ара Абрамян, устраивает показ фильма об этом отморозке в Москве, а затем проплаченные им же средства массовой информации и некоторые карманные политологи пытаются оправдаться тем, что этот деятель армянского национального освободительного движения мол боролся со сталинизмом, а не служил верой и правдой нацизму.

Некоторые армянские и зарубежные средства массовой информации пытаются сравнивать организатора Армянского легиона СС Г. Нжде с видным деятелем азербайджанской эмиграции М. Расулзаде.

М. Расулзаде не только никогда не служил Германии, а наоборот, после короткой встречи с представителями германских властей, в ходе которой они отказались рассматривать даже намеки на возможное восстановление Азербайджанской государственности, забрав свою жену-полячку, покинул оккупированную Польшу и тайно прибыл в Турцию, чтобы не сотрудничать с нацистами.

Попытки реабилитации и прославления коллаборациониста и предателя Г. Нжде, это типичное проявление попыток переписывания истории, которое допускать нельзя.

Азербайджан, так же как и Россия, категорически выступали и выступают против пересмотров итогов Второй Мировой войны и реабилитации нацистских преступников, вне зависимости от национальной принадлежности.

Стремления некоторых кругов в Армении героизировать Г. Нжде и ему подобных, есть явное предательство памяти миллионов погибших советских граждан, отдавших свои жизни за Родину.

Президент Ильхам Алиев был первым, кто поднял вопрос о Г. Нжде на политическую плоскость, призвав положить конец стремлениям пересмотреть историю. Все предатели и коллаборационисты той войны, независимо от национальности и политических взглядов, покрыли себя позором и должны быть прокляты во имя справедливости и памяти погибших героев.

Попытки идеализировать образ Г. Нжде и его подручных есть, прежде всего, предательство собственного народа, которому предлагается вместо мира и примирения вновь ненависть и жертвы. Для Г. Нжде, который менял своих хозяев и знамёна, под которыми служил лишь для удовлетворения своей болезненной тюркофобии, никогда не имело значение количество загубленных им жизней.

Те, кто сегодня пропагандируют идейное наследие Г. Нжде и его преступные деяния как в 20-ых годах, так и во время Второй Мировой войны, не должны забывать о том, что справедливое возмездие всегда настигает преступников вне зависимости от срока давности. И те, кто кичатся сегодня "подвигами" Г. Нжде, должны помнить всегда о терапии железного азербайджанского кулака, от которого невозможно скрыться.