От прославления фашиста до сеанса массовой галлюцинации: особенности одного армянского праздника

Автор: Акпер Гасанов

В пятницу, 28 января, Армения праздновала свой "День защитника Отечества" - так называемый "День армии". Отмечать то, чего в принципе уже нет - уже забавная затея. Но армяне не были бы армянами, если бы не умудрились и тут продемонстрировать свой "специфический подход" к оценке реалий. Тут впору не статью, а книгу писать, многотомник. Ибо, нет конца и края тому, как армянская сторона традиционно игнорирует реалии, предпочитая жить в мире собственных мифов.

Начну же с того, что высокопоставленные чиновники Армении в день 30-летия армии посетили военный пантеон "Ераблур", чтобы "почтить память павших за родину". Есть кадры, на которых дамы и господа из РА смеются, жуют жвачку, в общем как-то странно выражают свое сочувствие погибшим в ходе 44-дневной войны военнослужащим. Но, это было только начало общего поразительного действа.

В далекой Москве, Союз армян России (САР) решил отметить День армянской армии показом фильма про нацистского пособника Гарегина Нжде, готовившего кадры для гитлеровской армии. Действо должно было происходить в Молодежном центре САР . В итоге, эта провокация ожидаемо провалилась. На место прибыла полиция и прекратила организацию сеанса.

Представители полиции зачитали прокурорское представление о недопустимости совершения преступления по статье 354.1 (реабилитация нацизма) и удалили собравшихся. То есть, мало того, что провокация не удалась, так еще и все в РФ увидели, как САР пропагандирует пособника Гитлера. И делалось это в День армянской армии, что дает основание делать вывод о том, что армянская армия состоит из духовных наследников пособника фашизма.

Но это еще не все. Армянские СМИ выступили с целым рядом духоподъемных статей, общий смысл которых сводился к традиционному поиску виновных в поражении армянской армии в 44-дневной войне. Издание "Армениан репорт" сочло, что главным виновником в поражении Армении является... Россия. Причем, в ответ на то, что посольство России в Армении поздравило Армению с 30-летием формирования армии.

В статье под названием "О союзниках мнимых и настоящих" было все - от дифирамбов по поводу "мужества и доблести" армянских военнослужащих и привычных утверждений о том, что против них якобы воевали "армии Азербайджана, Турции и Пакистана", до возмущения тем, что Россия не стала воевать вместо армян. "Россия ничем, никак нам не помогла. Она спокойно наблюдала за тем, как убивают армянских героев", - говорилось в статье.

Причем, дошло до крайности.

"При всем справедливом и обоснованном возмущении действиями Турции, Пакистана и Израиля в ходе войны, мы вынуждены признать, что они продемонстрировали пример того, как действительно должен вести себя настоящий союзник", - говорилось в статье.

Россию, стало быть, в Армении союзником уже не считают.

При этом, по какой-то забавной традиции, именно у нее Республика Армения регулярно просит помощи, когда нависает угроза расплаты за очередную глупость ли провокацию, осуществленную официальным Ереваном. Впрочем, и это еще не все. Оживившиеся в конкретный день армянские эксперты принялись наперебой убеждать своих сограждан, что никакого поражения в 44-дневной войне и вовсе не было.

Такого рода заявлений в День армянской армии было много. Но особо "отличился" некий член НДП Ваге Гаспарян, который в своем слове отметил, что поражение в 44-дневной войне потерпела не армия, а верховный главнокомандующий. Это он конкретно так на премьер-министра РА Никола Пашиняна стрелки перевел. Словно, это Пашинян отдал приказ 10.000 армянским дезертирам бежать с поля боя.

Эта цифра, впрочем, никак не смутила Гаспаряна. "Благодаря самопожертвованию ребят война длилась 44 дня. При любой другой армии все закончилось бы за 10 дней. Ребята сопротивлялись 44 дня и не только сорвали русско-турецкий блицкриг, но и сломали хребет азербайджанской армии, нанеся массовый урон, вплоть до 25 тыс. погибшими", - делает он заявление, после которого впору вызывать санитаров для отправки это галлюцинирующего Ваге в соответствующее медицинское учреждение.

Он ведь договорился до того, что имел место какой-то "русско-турецкий блицкриг". Еще немного и он заявит, что против Армении воевали все внеземные цивилизации. И все они, ясно дело, были побеждены, понеся потери в сотни тысяч погибших. Показательно, что этот бред очередного армянского члена очередной армянской партии был распространен в тот самый день, когда спасательно-поисковые группы Армении нашли останки еще одного погибшего армянского солдата на освобожденных азербайджанской армией территориях.

Как сообщают армянские СМИ, останки были обнаружены в Физулинском направлении. Личность военнослужащего пока не установлена. Таким образом, с момента окончания второй карабахской войны обнаружены останки 1709 армянских военнослужащих. И это - лучший ответ всем армянским горлопанам на их новые мифы. Вне зависимости от того, когда они их озвучивают.