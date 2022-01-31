От прославления фашиста до сеанса массовой галлюцинации: особенности одного армянского праздника

Автор: Акпер Гасанов

В пятницу, 28 января, Армения праздновала свой "День защитника Отечества" - так называемый "День армии". Отмечать то, чего в принципе уже нет - уже забавная затея. Но армяне не были бы армянами, если бы не умудрились и тут продемонстрировать свой "специфический подход" к оценке реалий. Тут впору не статью, а книгу писать, многотомник. Ибо, нет конца и края тому, как армянская сторона традиционно игнорирует реалии, предпочитая жить в мире собственных мифов.

Начну же с того, что высокопоставленные чиновники Армении в день 30-летия армии посетили военный пантеон "Ераблур", чтобы "почтить память павших за родину". Есть кадры, на которых дамы и господа из РА смеются, жуют жвачку, в общем как-то странно выражают свое сочувствие погибшим в ходе 44-дневной войны военнослужащим. Но, это было только начало общего поразительного действа.

В далекой Москве, Союз армян России (САР) решил отметить День армянской армии показом фильма про нацистского пособника Гарегина Нжде, готовившего кадры для гитлеровской армии. Действо должно было происходить в Молодежном центре САР . В итоге, эта провокация ожидаемо провалилась. На место прибыла полиция и прекратила организацию сеанса.

Представители полиции зачитали прокурорское представление о недопустимости совершения преступления по статье 354.1 (реабилитация нацизма) и удалили собравшихся. То есть, мало того, что провокация не удалась, так еще и все в РФ увидели, как САР пропагандирует пособника Гитлера. И делалось это в День армянской армии, что дает основание делать вывод о том, что армянская армия состоит из духовных наследников пособника фашизма.

И посольство Армении в России прославляет гитлеровца Нжде - фашистский скандал набирает обороты

И посольство Армении в России прославляет гитлеровца Нжде - фашистский скандал набирает обороты

Но это еще не все. Армянские СМИ выступили с целым рядом духоподъемных статей, общий смысл которых сводился к традиционному поиску виновных в поражении армянской армии в 44-дневной войне. Издание "Армениан репорт" сочло, что главным виновником в поражении Армении является... Россия. Причем, в ответ на то, что посольство России в Армении поздравило Армению с 30-летием формирования армии.

В статье под названием "О союзниках мнимых и настоящих"  было все - от дифирамбов по поводу "мужества и доблести" армянских военнослужащих и привычных утверждений о том, что против них якобы воевали "армии Азербайджана, Турции и Пакистана", до возмущения тем, что Россия не стала воевать вместо армян. "Россия ничем, никак нам не помогла. Она спокойно наблюдала за тем, как убивают армянских героев", - говорилось в статье.

Причем, дошло до крайности.

"При всем справедливом и обоснованном возмущении действиями Турции, Пакистана и Израиля в ходе войны, мы вынуждены признать, что они продемонстрировали пример того, как действительно должен вести себя настоящий союзник", - говорилось в статье.

Россию, стало быть, в Армении союзником уже не считают.

При этом, по какой-то забавной традиции, именно у нее Республика Армения регулярно просит помощи, когда нависает угроза расплаты за очередную глупость ли провокацию, осуществленную официальным Ереваном. Впрочем, и это еще не все. Оживившиеся в конкретный день армянские эксперты принялись наперебой убеждать своих сограждан, что никакого поражения в 44-дневной войне и вовсе не было.

Такого рода заявлений в День армянской армии было много. Но особо "отличился" некий член НДП Ваге Гаспарян, который в своем слове отметил, что поражение в 44-дневной войне потерпела не армия, а верховный главнокомандующий. Это он конкретно так на премьер-министра РА Никола Пашиняна стрелки перевел. Словно, это Пашинян отдал приказ 10.000 армянским дезертирам бежать с поля боя.

В Физули найдены останки еще одного армянского солдата

В Физули найдены останки еще одного армянского солдата

Эта цифра, впрочем, никак не смутила Гаспаряна. "Благодаря самопожертвованию ребят война длилась 44 дня. При любой другой армии все закончилось бы за 10 дней. Ребята сопротивлялись 44 дня и не только сорвали русско-турецкий блицкриг, но и сломали хребет азербайджанской армии, нанеся массовый урон, вплоть до 25 тыс. погибшими", - делает он заявление, после которого впору вызывать санитаров для отправки это галлюцинирующего Ваге в соответствующее медицинское учреждение.

Он ведь договорился до того, что имел место какой-то "русско-турецкий блицкриг". Еще немного и он заявит, что против Армении воевали все внеземные цивилизации. И все они, ясно дело, были побеждены, понеся потери в сотни тысяч погибших. Показательно, что этот бред очередного армянского члена очередной армянской партии был распространен в тот самый день, когда спасательно-поисковые группы Армении нашли останки еще одного погибшего армянского солдата на освобожденных азербайджанской армией территориях.

Как сообщают армянские СМИ, останки были обнаружены в Физулинском направлении. Личность военнослужащего пока не установлена. Таким образом, с момента окончания второй карабахской войны обнаружены останки 1709 армянских военнослужащих. И это - лучший ответ всем армянским горлопанам на их новые мифы. Вне зависимости от того, когда они их озвучивают.