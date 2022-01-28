https://news.day.az/politics/1430792.html В Физули найдены останки еще одного армянского солдата
В Физули найдены останки еще одного армянского солдата
Найдены останки еще одного армянского военнослужащего, ликвидированного во время 44-дневной войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, останки обнаружены в Физулинском районе.
Личность военнослужащего будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.
Отметим, что за все время проведения поисковой операции на освобожденных территориях Азербайджана найдены или переданы Армении тела и останки в общей сложности 1709 армянских военнослужащих.
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