В Физули найдены останки еще одного армянского солдата

Найдены останки еще одного армянского военнослужащего, ликвидированного во время 44-дневной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, останки обнаружены в Физулинском районе.

Личность военнослужащего будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Отметим, что за все время проведения поисковой операции на освобожденных территориях Азербайджана найдены или переданы Армении тела и останки в общей сложности 1709 армянских военнослужащих.