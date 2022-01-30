И посольство Армении в России прославляет гитлеровца Нжде

Автор: Мехти Ахмедзаде

Скандал с фашистом Гарегином Нжде, который спровоцировали в самом центре Москвы провокаторы Союза армян России (САР), набирает еще большие обороты, ибо армяне никак не угомонятся, вопреки протестам российской общественности.

С пеной у рта армянские националисты в Армении и лобби за ее пределами пытаются защитить гитлеровца, выступая со всякого рода заявлениями-оправданиями, пытаясь представить скандал так, будто бы он спровоцирован азербайджанцами. Сперва с бредовым заявлением выступила пресс-служба САР, затем президент Союза Ара Абрамян, а теперь и посольство Армении в Москве, которое также выступило в защиту прославления фашиста Нжде, что вызывает массу недовольств у россиян. Все они говорят о какой-то "попытке азербайджанской "пятой колонны" дестабилизировать межнациональную ситуацию в России", когда на самом деле азербайджанцы в Азербайджане возмущены так же, как и россияне, ибо мы также чтим память героев Второй Мировой войны и заботимся о ветеранах и не занимаемся, в отличие от некоторых, прославлением нацизма. Армяне будто не понимают, что любая попытка героизации фашизма вызывает оторопь и отвращение не только у русских, но и у всех участников Второй Мировой. Победа в Великой Отечественной войне - это Победа за пределами человеческих возможностей, это наш сегодняшний мир на Земле. Это была не только победа над фашистской Германией, это был шаг, направленный на искоренение фашизма. Насколько недалекими должны быть нынешние люди, насколько должны они не уважать своих предков, которые принесли себя в жертву, чтобы сейчас прославлять фашистскую идеологию?

Цитата из заявления армянского посольства:

"Относительно попыток разжигания искусственных страстей вокруг состоявшегося 28 января в молодежном центре Союза армян России показа художественного фильма "Гарегин Нжде" Посольство РА в РФ находится на связи как с "Союзом армян России" и другими армянскими организациями, действующими на территории РФ, так и с российскими властями. Посольство также внимательно следит за публикациями в прессе и выражает свою глубокую озабоченность в связи с попытками осквернения памяти борца за независимость Армении Г. Нжде со стороны определенных кругов, заинтересованных в очернении армяно-российских братских отношений. Считаем недопустимыми спекуляции на данную тему и призываем воздержаться от распространения откровенно ложной и не соответствующей действительности информации".

Что называет ложью посольство, непонятно. То, что Нжде являлся приспешником фашистской Германии? Его вина была неоднократно доказана. Министерство обороны России и Министерство иностранных дел России неоднократно публиковали документы, доказывающие, что Нжде готовил диверсантов и засылал их в тыл советской армии для совершения диверсий и терактов.

В ответ на попытки армян опрадаться, российские СМИ представили несколько цитат из сборника советских документов:

Ваче Овсепян. Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика. Ереван, 2007

Протокол допроса 12 октября 1944

"[Берлин, октябрь 1942:]

"В заключение я спросил: чем мы, армяне, можем помочь Германии в этой войне. Я предложил... открыть в Берлине школу для армян, выпускников которой мы и выделим с тем, чтобы немцы их подготовили и использовали по своему усмотрению.

Друм ухватился за это предложение и поручил мне выделить в Болгарии группу армян - примерно 30 человек, направить их в Берлин, где их подготовят для переброски в диверсионных и других целях в Советскую Армению, когда немецкие войска подойдут к границам Армении, а также помощи немцам изнутри для скорейшего освобождения Армении от большевистских войск.

Друм также сказал, что во время отступления Красной Армии вместе с войсками отходит и много народу из числа населения и что эти - переброшенные в Армению и владеющие армянским люди - должны развернуть соответствующую прогерманскую агитацию, чтобы никто не отошёл вместе с большевиками" (С.146).

"Когда я ещё находился в Берлине, работал в армянском комитете, узнал, что всех слушателей школы экипировали в немецкую форму и отправили в Крым, где разместили в селении Симена. В Крыму они находились около 4-х месяцев. (...) В Крым все слушатели диверсионной школы были направлены для того, чтобы быть готовыми к переброске в Советскую Армению с диверсионными заданиями" (С.149−150)".

Протокол допроса 17 октября 1944

- Какую подготовку проходила в Германии представленная вами группа армян?

- Группа эта проходила военно-боевую подготовку и в конце - подрывное дело. Подготовка шла примерно 8 месяцев.

- Следовательно, эту группу подготавливали в качестве диверсантов?

- Вся эта группа подготавливалась в качестве диверсантов в пользу немцев" (С. 155).

Обвинительное заключение. По следственному делу №111 278 по обвинению Тер-Арутюняна Гарегина Егишевича (Нжде).

"В августе месяце 1943 г. Тер-Арутюнян Г. Е. [Нжде] приезжал в Крым, выступал перед вышеуказанными разведчиками-диверсантами с призывом выполнять задания немцев (том II, листы дела №№ 309, 310)" (С.83).

"В период Второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения вооруженной борьбы против частей Советской Армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав "Армянского национального совета", созданного в Берлине в 1942 г." (С.84).

Чем не терроризм фашистов? Чего пытается добиться посольство Армении в России? Вопросы риторические, ибо здесь просто идет работа по спасению "пятой точки" Ары Абрамяна и его детища-паразита САР. Учитывая вышеизложенные документы, полиция РФ совершенно справедливо зачитала прокурорское представление о недопустимости совершения преступления по статье 354.1 (реабилитация нацизма) тем, кто пытался организовать показ фильма о Нжде. Всех необходимо привлечь к ответственности и выслать обратно в Армению, а послу вручить ноту протеста. Чем больше будут терпеливо себя вести российские правоохранительные органы, тем больше будет наглеть армянское лобби, выплевывая обвинения в адрес всех, лишь бы не признавать свою вину. Такая практика у армян, как мы знаем, имеется. Прославление этого матерого террориста должно быть прекращено немедленно.