Как Ара Абрамян "сходил по Нжде": отрицание очевидного с "вставленным пистоном"

Автор: Акпер Гасанов

Это какой-то запредельный цинизм, помноженный на такую же, запредельную глупость. Иначе и не прокомментируешь заявление комичного и донельзя самовлюбленного персонажа, именующегося президентом Союза армян России Ары Абрамяна "в связи с провокационными попытками азербайджанской "пятой колонны" дестабилизировать межнациональную ситуацию в России".

Я сомневаюсь, что Абрамян с первой попытки сумеет выговорить указанное выше предложение, он обычно бормочет что-то на одному ему понятном языке, вызывая смех вынужденных слушать эти "пламенные воззвания". Но тут ситуация сложилась не только комичная. Глава САР нагло пытается свалить собственную вину на ...азербайджанские СМИ.

Напомню, что 28 января в Москве полиция прервала попытку реабилитации нацизма. Вот, что написал по этому поводу российский политолог Сергей Марков. "Прямо в сердце России была предпринята попытка показа фильма, героизирующего нацистских преступников. Но в середине фильма полиция вошла в зал и прервала показ. Зачитала постановление прокуратуры о нарушении закона о недопущении героизации нацизма. И прервала собрание", - указал он.

Также Марков добавил, что фильм был посвящен нацистскому преступнику Гарегину Нжде. "Союз Армян России попытался опять показать фильм, героизирующий его. Они уже пытались открыть в России в Армавире мемориальную доску в честь нацистского преступника Нжде. Его вина была неоднократно доказана. Министерство обороны России и Министерство иностранных дел России неоднократно публиковали документы, доказывающие, что Нжде готовил диверсантов и засылал их в тыл нашей армии для совершения диверсий и терактов. Матерый террорист. Мемориальную доску ликвидировали. В России требуют, чтобы все памятники в честь нацистского преступника Нжде были демонтированы и в Армении, где их, к сожалению, очень много. Прославление этого матерого террориста должно быть прекращено", - подчеркнул С.Марков.

И он прав. Действительно, на место анонсированного Союзом армян России (САР) показа фильма об армянском гитлеровце Нжде в Москве (на улице Советской Армии) прибыла полиция и прекратила организацию сеанса. Фильм демонстрировался в Москве в Молодежном Центре Союза армян России. В итоге, представители полиции зачитали прокурорское представление о недопустимости совершения преступления по статье 354.1 (реабилитация нацизма) и удалили собравшихся.

Также замечу, что даже главный редактор проармянского сайта Regnum Модест Колеров с возмущением высказался по поводу планировавшегося показа в Москве фильма об армянском гитлеровце Нжде. "Особенно скандальный и политически рациональный, планово конфликтный характер публично анонсированному Союзом армян России показу фильма о Нжде придаёт тот факт, что он был объявлен и организован в дни памяти жертв Холокоста, освобождения Освенцима, освобождения Ленинграда от немецко-финской блокады, широкого обсуждения инициативы об официальном признании геноцида народов СССР в Великой Отечественной войне", - отметил М.Колеров. И добавил, что вполне созрел вопрос юридической ответственности Союза армян РФ за реабилитацию нацизма. И вот, после такого громкого скандала глава САР пытается как-то оправдаться. "Всё, что делало на протяжении двух десятилетий и продолжает делать Союз армян России, происходит в рамках законов Российской Федерации и в интересах нашего государства и его многонационального общества", - лживо утверждает он.

Лживо, ибо мы уже указали, что представители полиции РФ зачитали прокурорское представление о недопустимости совершения преступления по статье 354.1 (реабилитация нацизма) тем, кто пытался организовать показ фильма о Нжде. Также напомню, что МИД России в своем докладе за 2019 год "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" среди прочих стран представил ситуацию в Армении.

"В то же время бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом", - говорится в документе. Вроде бы тут все более, чем четко указано, кем считает МИД РФ Гарегина Нжде.

Собственно, сама его биография говорит о том же. "Тот, кто воюет за Германию, тот воюет за Армению", - это ведь слова не Ары Абрамяна, а Гарегина Нжде. Кроме того, в конечном итоге сотрудничество Нжде с нацистами привело к его аресту советской военной контрразведкой в Болгарии. Поскольку в 1947 году в СССР была отменена смертная казнь, 24 апреля 1948 года Нжде был приговорен к максимальному наказанию - 25 годам тюремного заключения. Был направлен во Владимирскую тюрьму, где умер в 1955 году.

Несмотря на очевидность и беспорность всех этих фактов, глава САР продолжает героизировать Нжде, "чья храбрость и преданность России вдохновила Василия Агапкина написать знаменитый марш "Прощание славянки". Еще немного, и Ара Абрамян начнет утверждать, что Нжде и был той самой славянкой, которой был посвящен этот марш.

Кстати, по мнению музыковедов, в главной теме марша явно осуществляется интонационная связь с темой главной партии увертюры "Эгмонт" Людвига ван Бетховена. Я не удивлюсь, если Ара Абрамян заявит, что тогда еще не родившийся Нжде каким-то загадочным образом вдохновил Бетховена написать увертюру "Эгмонт". Это будет всего лишь очередная циничная глупость Ары Абрамяна, которому уже приходится оправдываться за провокацию, им совершенную.

А совершена она была ровно потому, что этот состоятельный, но примитивно мыслящий провокатор банально не понял, где проходят пресловутые "красные линии". Ему доходчиво дали понять, сколь сильно он был не прав, осуществив ряд мероприятий, именуемых в простонародье словосочетанием "вставить пистон". С ним, в "вставленным пистоном" глава САР и носится по Москве, докучая всем своими нелепыми жалобами и стенаниями. При этом совершенно очевидно, что если он будет упорствовать в своей глупости, то ему вставят еще более глубокий "пистон". Последний, окончательный, после которого будет закрыта возглавляемая этим Арой организация.