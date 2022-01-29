Новая антироссийская истерия армян и угрозы

Автор: Мехти Ахмедзаде

28 января в России разразился скандал из-за грубейшей провокации Союза армян России (САР). Армянское лобби вопреки дни памяти жертв Холокоста, освобождения Освенцима, освобождения Ленинграда от немецко-финской блокады, широкого обсуждения инициативы об официальном признании геноцида народов СССР в Великой Отечественной войне решило провести показ фильма о гитлеровце и фашисте Гарегине Нжде. Причем происходило это на улице Советской Армии, где и располагается САР.

Российская общественность резко отреагировала на данную выходку. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием провести проверку в армянской диаспоре.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Нациольная оборона" Игорь Коротченко в своем Телеграм-канале раскритиковал данное мероприятие, так же призвав следственные органы разобраться с САР. Директор Института политических исследований, российский политолог Сергей Марков был шокирован, что прямо в сердце России была предпринята попытка показа фильма, героизирующего нацистских преступников. Он также напомнил, что ранее армяне пытались открыть в России в Армавире мемориальную доску в честь нацистского преступника Нжде.

"Его вина была неоднократно доказана. Министерство обороны России и Министерство иностранных дел России неоднократно публиковали документы, доказывающие, что Нжде готовил диверсантов и засылал их в тыл нашей армии для совершения диверсий и терактов. Матерый террорист. Мемориальную доску ликвидировали. В России требуют, чтобы все памятники в честь нацистского преступника Нжде были демонтированы и в Армении, где их, к сожалению, очень много. Прославление этого матерого террориста должно быть прекращено", - заявил Марков.

Против фашистской провокции армян выступил даже проармянский прихвостень Сергей Карнаухов, который поделился постом Телеграм-канала "Кремлевская прачка", в котором также осуждался показ фильма:

"Союз армян России собирается провести в Москве на улице Советской армии показ фильма про пособника нацистов Гарегина Нжде. В самой Армении часть граждан считают его национальным героем - это их сугубо личное мнение. Но на территории России, залитой кровью жертв фашизма, проводить подобные мероприятия просто кощунственно, а с юридической точки зрения - это очевидная пропаганда фашизма. Поэтому мы ждем реакцию правоохранительных органов".

Ну, реакция российских правоохранительнцых органов не заставила себя ждать. В здание САР в скором времени ворвалась полиция, разогнала собравшихся провокаторов и прекратила показ фашистского фильма, в результате чего у армян началась антироссийская истерия. Ругались они даже в адрес того же продажного Карнаухова, который постепенно начинает прозревать, что, возможно, он продался зря, ибо русофобские настроения с каждым днем переходят на новый и новый уровень. Как мы увидим, сегодня этот уровень достиг такой степени, что уже даже подпевалы армянского агитпропа из числа российских "экспертов", начали осаживать армян в их антироссийских призывах.

Напомним, что в сентябре 2021 года Карнаухов заявил, что среди армян на самом деле царят антироссийские настроения, которые направлены на наращивание ненависти к России и русским. Сделанная им тогда публикация вызвала волну гнева среди его армянских подписчиков. За эту публикацию ему сразу же прилетело от армянских подписчиков канала, которые обвинили его в предвзятости и необъективности, а Россию - в предательстве по отношению к союзнику. При этом российские пользователи, которых на канале Карнаухова, по понятным причинам, меньшинство, его полностью поддержали.

На данный момент почти все армянские СМИ пытаются обвинить россиян, несмотря на то, что героизация нацизма является очень раздражительным вопросом для российского общества. Фанатики гитлеровца опровергают неопровержимые доказательства и документы, подтверждающие фашистскую и антисоветскую деятельность Нжде. Министерство обороны России и Министерство иностранных дел России неоднократно публиковали эти факты. Было доказано и задокументировано, что Нжде готовил диверсантов и засылал их в тыл Советской армии для совершения диверсий и терактов. Параллельно с этой вопиющей русофобской истерикой выступил и Союз армян России, которому стало необходимым оправдаться, ибо им грозит юридическая ответственность согласно статье 354.1 (реабилитация нацизма). В заявлении-оправдашке САР попытался представить свой, простите, факап, как "провокацию, проплаченную азербайджанцами". Цитировать полностью этот бездарный текст смысла нет, ибо он является тотальным бредом сивой кобылы. Во-первых, "азербайджанский след" здесь только один - азербайджанцы, так же как и россияне, просто были удивлены прославлением нацизма, ибо мы чтим память героев Второй Мировой войны и заботимся о ветеранах. Пытаться использовать это удивление в качестве "козыря", называя "азербайджанской провокацией", чтобы как-то себя оправдать, чересчур глупо, так как никто в это не поверит. Во-вторых, поражает один момент из заявления САР:

"Союз армян России будет инициировать расследования против всех тех провокаторов, которые попытались, используя тему кинопоказа в МЦ САР, очернить нашу организацию, осквернить доброе имя наших героических предков".

То есть они еще и угрожают возмущенным россиянам и российским ветеранам. Такие, как Нжде, являются военными преступниками и ультранационалистами, которые запятнали себя кровью тысяч жертв мирных людей. Люди, которые сейчас пытаются героизировать Нжде и других, готовы к повторению их преступлений. Это не просто так, это не академические упражнения - это создание политической платформы военных преступников. У них есть цели, и цели эти - оправдание собственной политики и собственных действий. Люди, которые вытаскивают на свет образ Нжде и ему подобных, готовят военные преступления по националистическим основаниям. Судя по всему, подобные провокации армянской стороны - это открытый вызов российским властям, которые по больному мнению армян, предали Армению во время 44-дневной войны.

Армяне будто не понимают, что любая попытка героизации фашизма вызывает оторопь и отвращение не только у русских, но у всех участников Второй Мировой. Победа в Великой Отечественной войне - это Победа за пределами человеческих возможностей, это наш сегодняшний мир на Земле. Это была не только победа над фашистской Германией, это был шаг, направленный на искоренение фашизма. Насколько недалекими должны быть нынешние люди, насколько должны они не уважать своих предков, которые принесли себя в жертву, чтобы сейчас прославлять фашистскую идеологию? Страшно, когда молодежь объединяется под знаменами фашизма. Это говорит о недостатке образования, о неконтролируемой агрессии, направленной на соседа по дому. Но, к сожалению, армянскому народу, его идеологи не оставили выбора. Ему не из кого выбирать. Благодаря националистической пропаганде, армянам в качестве героев предложены либо мифические цари, либо убийцы азербайджанских детей и пособники нацистов. Фактически ни один из этих "героев" ничего не сделал для армянского народа, а степень "героизма" определялась количеством пролитой ими невинной крови.

Все организаторы показа фильма о Нжде должны быть привлечены к уголовной ответственности, а на дверь Союза армян России следует повесить замок, ибо улица Советской Армии не для того носит это называние, чтобы там порождался очаг фашизма. Идите со своим фашизмом обратно в Армению.