Участие неонацистской Армении на конференции в борьбе с антисемитизмом - полный бред и абсурд

Приглашать на мероприятие по борьбе с антисемитизмом ученых из Армении - это абсурд, как если бы на такую конференцию пригласили представителей третьего рейха.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель, комментируя участие армянских представителей на конференции по борьбе с антисемитизмом, прошедшей недавно в Москве. Появление на таком мероприятии представителей страны, героизирующей нацистов, вызвало много вопросов.

По словам Финкеля, армяне вполне ожидаемо использовали московскую платформу для нападок на Азербайджан, а не для того, чтобы обсуждать, как бороться с антисемитизмом. Очень печально, считает израильский политолог, что на такое мероприятие были приглашены представители Армении, страны, героем которой официально, де-юре являются такие нацистские пособники и подонки, как разведчик Абвера Гарегин Нжде и генерал вермахта Дро, командовавший армянским легионом, участвовавшим в Холокосте. Этим нацистам ставят памятники, учреждают в их честь медали, что говорит о том, что Армения - это фактически неонацистская страна, отметил он.

У некоторых возникают вопросы, как представители страны, героизирующей нацистов, оказались на таком мероприятии. По мнению Михаила Финкеля, все достаточно просто. Многие представители армянской диаспоры играют важную роль в российской политике и российских СМИ. Это известные продюсеры, не последние лица на телеканалах, на радио и так далее. Поэтому им сделали такой реверанс. Хотя им там было совсем не место. Наш собеседник напомнил, что согласно исследованиям, проведенным в 2018 году Pew Research Center, Армения оказалась одной из самых антисемитских стран мира. Еврейской общины там, можно сказать, не существует. И Ереван имеет наглость посылать своих эмиссаров на конференцию, посвященную борьбе с антисемитизмом? Страна, в которой фашисты являются национальными героями, устами своих участников говорила об антисемитизме? Это полный бред и абсурд, как если бы на такую конференцию пригласили представителей третьего рейха, считает израильский политолог.

"В противовес Армении Азербайджан является примером толерантности, терпимости и братских дружественных отношений между населяющими его народами. Это очень многонациональная страна. Отношение к разным нациям и конфессиям здесь очень дружелюбное. Знаю об это не понаслышке. В Азербайджане смотрят на самого человека, а не на то, какую нацию или религию он представляет, какая у него атрибутика - иудейская, христианская или мусульманская. Это то, чему нужно поучиться у моноэтнической Армении, которая превозносит себя путем унижения достижений всех остальных народов и стран мира. Причем, делается это настолько топорно и лживо, с постоянным напором на фальсификацию истории, фактов. Они занимаются самоудовлетворением, внушая себе, какие они великие. Но на проверку все это оказывается вымыслом", - подчеркнул Михаил Финкель.

Лейла Таривердиева