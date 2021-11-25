Участие антисемитской Армении на форуме по борьбе с антисемитизмом - полный абсурд

На днях в Москве прошла Третья Московская международная конференция "Защитим будущее" по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму. Организатором конференции выступил Российский еврейский конгресс при поддержке МИД России, Федерального агентства по делам национальностей РФ, правительства Москвы, Всемирного еврейского конгресса, фонда "Генезис", ПАО СберБанк.

В мероприятии приняли участие дипломаты, политики, представители экспертного и академического сообщества из 41 страны мира. Печально, что среди приглашенных на конференцию оказались представители действующего в Ереване так называемого "Музея-института геноцида" Арутюн Марутян и Гоар Ханумян. Оба совершенно предсказуемо посвятили свои доклады выпадам против Турции и Азербайджана, досталось в том числе Парку трофеев в Баку. Провокационные выступления армянских, с позволения сказать, "ученых" запятнали благородную цель, поставленную форумом.

Мы уже не говорим о том, что появление представителей Армении на подобном мероприятии само по себе неуместно. Напомним, что три года назад американская организация Pew Research Center провела исследования в 18 странах Центральной и Восточной Европы и установила, что самой антисемитской страной Европы является Армения. До этого аналогичные результаты дал опрос, проведенный Антидиффамационной лигой. И потому как-то странно было видеть среди участников московской конференции гостей из солнечного Еревана.

Впрочем, в Армении нетерпимо относятся не только к евреям, но и к неармянам вообще. Это единственная в мире мононациональная страна, человеческая общность, в которой одна единственная нация варится исключительно в собственном соку. Таковой Армения стала после того, как с конца 1987 года развернула этнические чистки, изгнав или уничтожив до трехсот тысяч азербайджанцев. Заодно с азербайджанцами республика была "очищена" и от других неармян, в том числе евреев. На сегодняшний день в Армении проживают чуть более двухсот евреев. Большинство из них - это женщины, находящиеся в браке с армянами и потому задержавшиеся в этой "толерантной" стране, где прославляют нациста Нжде, приложившего руку к Холокосту.

Тот факт, что в начале 1990-х, в период пика влияния армянского лобби Россия достаточно необдуманно признала "геноцид армян", не является поводом для предоставления трибуны армянским провокаторам, которых практически лишили микрофона в последнее время. Армян больше никто не хочет слушать. Их нытье, вечные жалобы и сказки про "самых-самых" набили оскомину. После поражения в 44-дневной войне Армения перестала быть интересна даже просто как инструмент достижения целей в регионе, в котором интересы той же России сегодня развиваются по новой, нацеленной на добрососедство и развитие траектории, выгодной для всех.

"Понятно, что решать кого приглашать, - это дело устроителей. Другое дело - какова цель участия приглашенных", - сказала в комментарии Day.Az известный российский политолог, доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова, также приглашенная на конференцию.

Я внимательно прослушала оба выступления армянских спикеров и могу дать однозначное экспертное заключение: это была спланированная провокация. Цель ее - сформировать у представителей международного сообщества представление об Армении как "жертве азербайджанской агрессии". Тем самым осложнить и без того затянувшийся по вине армянской стороны процесс подписания мирного договора. В выступлении Марутяна, в частности, четко прозвучало следующее: освободительная война 2020 года, в его понимании, это "агрессия Азербайджана против многострадального армянского народа", Азербайджан разорил "арцах" и т.п. Выступление было явно рассчитано на то, что подавляющее большинство слушателей не знают деталей и не смогут дать адекватной оценки заявлениям Марутяна.

Кто не в курсе, должны знать, что ни одна страна мира, включая саму Армению, никогда не признавала независимость Карабаха. О какой агрессии идет речь? Освобождение Карабаха, которое произошло в ходе военных действий, было признано и руководством Армении. Пашинян подписал год назад вместе с главами Азербайджана и России заявление и фактически признал капитуляцию Армении. Называть агрессией освобождение собственных территорий, по меньшей мере, некорректно.

Зачем же почтенный армянский ученый машет кулаками после драки? В данном случае Арутюн Марутян сознательно вводил в заблуждение представителей мировой общественности. Как и его коллега Гоар Ханумян, рассказывавшая очередные сказки бабушки Ануш о том, что "многие турки покаялись в геноциде", приезжают, мол, в Ереван в ее учреждение, где их учат уму-разуму. И даже участвуют в программах по информационному освещению "армянского геноцида" и его последствий.

Отмечу, что оба посланца страны-стратегического партнера России на конференции в Москве говорили на некачественном английском, хотя русский был официальным языком мероприятия. И впрямь, а чего использовать язык "страны-оккупанта"? Тем более, на фоне непрекращающихся антироссийских митингов и ночных факельных шествий в Армении. Не поймут.

На мой взгляд, основной целью участия армян в конференции был отнюдь не вклад в борьбу с ксенофобией. И Армении ли говорить о борьбе с ксенофобией вообще. Цель другая и далеко идущая.

Не дождавшись поддержки в Москве и одновременно получив жесткие отказы от западной диаспоры продолжать бесконтрольное финансирование Еревана (шлют на детские сады, а олигархи покупают машины), реваншистски настроенное армянское лобби начинает искать новую, простите, титьку. Хотят теперь пристроиться в хвост еврейской диаспоре и, использовав ее ресурс, продолжить в разных странах проигрывать старую и заезженную пластинку о якобы самом древнем на земле и самом "многострадальном" армянском народе.

Тема "геноцида армян" весьма спорная. А вот геноцид, который учинили армянские националисты в том же Ходжалы или в городах Османской империи, реален, груб и зрим. Свою точку зрения на то, а был ли "геноцид армян" вообще, я высказала еще в 2000 году в одной из своих монографий и докторской диссертации, которую успешно защитила в том же году в Дипломатической Академии МИД России. И что-то никто из членов ученого совета по этой теме со мной не дискутировал.

События Холокоста не могут быть ни в коей мере приравнены к событиям в Османской империи 1915 года. Евреев подвергали массовому уничтожению за то, что они евреи. И это геноцид. А катастрофа в период Второй Мировой войны, когда гитлеровцы и иже с ними поставили задачу уничтожения евреев как нации - это, несомненно, Холокост. Армянское же население в 1915 году, которое весьма вольготно жило при турках, имея и школы, и церкви, и бизнес, использовала Российская империя с союзниками для того, чтобы нанести удар в спину туркам и развалить империю. Тем более, опыт предательства государства проживания у армян был накоплен еще со времен Византии. Резню в Османской империи начали армяне, подстрекаемые дашнаками и царской Россией, снабдившей их оружием. Это подтверждают документальные источники. В том числе дневники и донесения российских генералов. Многие из которых уговаривали царя ни в коем случае не селить армян на российских территориях. Это все находится в открытом доступе.

Действия турок по подавлению вооруженного восстания армян, сопровождавшегося резней мирного мусульманского населения - никак не геноцид по этническому признаку. Кстати, в Турции и сейчас живет значительный процент армянского населения, представленный и в крупном бизнесе, и в высокой политике этой страны. А население современной Армении, в том числе и, так сказать, девушки с низкой социальной ответственностью охотно ездят в Турцию на заработки. К своим "гонителям и оскорбителям".

К налаживанию отношений с Турцией Армению призывают не только российские политики, но и видные ученые из числа этнических армян. Но, похоже, в "Институте геноцида армян" газет не читают. Если Армения в ближайшее время не начнет процесс налаживания мирного сосуществования с соседями, в том числе, с Турцией, а будет бряцать оружием, добром это не закончится. Россия впрягаться за нее не будет. И уже не стала, как показала война 2020 года. Армянам следует напомнить, что русский Иван - дурак только в начале сказки.

Армяне, действительно, ищут посредников для активизации переговоров с Турцией. Почему тогда поливали Турцию на форуме в Москве? Ну, так это проще пареной репы. Армянские реваншисты остались без кормушки и потеряли значительную часть ресурса мировой диаспоры. Там многие вообще не видят смысла кормить дальше проворовавшуюся власть. Каждый год из Армении уезжает за рубеж более 20 000 человек. И бегут они не от придуманного, а от реального геноцида, который учинила местному населению проворовавшаяся власть. Мой однокашник по Дипломатической Академии МИД России, ныне работающий во внешнеполитическом ведомстве Армении, еще пару лет назад мне сказал: "Три процента купаются в роскоши, в том числе, за счет средств армянской диаспоры. А остальные еле выживают"!

Так почему бы цинично не поиграть на деликатной и, действительно, реальной теме Холокоста, попытаться выдавить слезу и хоть что-то получить. Хоть информподдержку. Не случайно армянские докладчики так живо отреагировали на вполне справедливые заявления представителей еврейских организаций о росте попыток преуменьшить количество жертв Холокоста, поставить под сомнение сам его факт. Типа, и "геноцид армян" пытаются опровергнуть. Только это вещи несравнимые. Год назад Европейский суд не признал "геноцид армян" историческим фактом, назвав его лишь "мнением, запрет на оспаривание которого сам является нарушением прав человека". Так что, как говорят в Одессе, не надо ля-ля, господа армяне!

В завершении хочу напомнить, что Израиль - союзник Азербайджана. Поэтому такие пропагандистские заходы в центре Москвы на форуме, организованном Российским еврейским конгрессом по действительно острой и важной теме, по меньшей мере, неуместны. И уже совсем некрасиво, пользуясь тем, что устроители форума не знают всех деталей ситуации на Южном Кавказе, использовать площадку Российского еврейского конгресса для антиазербайджанских и антитурецких заявлений. Да еще и для издания своих статей, по сути, являющихся фальсификацией.

Насчет Парка трофеев в Баку, который не понравился Марутяну. Странно, что его вообще удивило наличие такого Парка у страны-победителя. Подобные места есть во многих странах мира. Ну, прошелся бы пешочком от места проведения конференции в бывшей гостинице "Украина" до аналогичного Парка в Москве. А еще лучше, прокатился бы в ту же Прохоровку - далеко, но стоит того. Посмотрел бы на военные трофеи и прочие экспонаты в Мемориальном комплексе на месте крупнейшего танкового сражения. Там даже кафе в виде землянки. А в музее геноцида при бывшей камбоджийской тюрьме Туол Сленг он не бывал? Что ж так! Негоже для специалиста по геноциду. Я вот была. Там уж точно экспонаты психику не щадят. И геноцид там был реальный, а не придуманный. По делу эти экспонаты в Пномпене. Как в Парке трофеев в Баку.

Кстати, а Марутян, вообще, сам-то воевал? Стесняюсь спросить, но все же любопытно, он воевал на фронтах 44-дневной войны? Война красивой и эстетичной не бывает. Это кровь, слезы и горе. Но это и радость Победы. Азербайджан восстановил историческую справедливость. Чего бы не порадоваться и Парк трофеев не открыть?

Лейла Таривердиева