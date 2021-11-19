Армения - глобальный провокатор, пытающийся втянуть Россию в региональный конфликт

Никто не хочет решать проблемы абсолютно деградировавшей армянской власти за свой счет. Наступило время альянсов с сильными партнерами. В противном случае, это все равно как подавать нищему, который тебе вслед еще и проклятия пошлет за то, что ты можешь, а он нет, и ты ему вечно обязан.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский публицист, политтехнолог, профессор Мариборского университета Роман Газенко.

Сильный партнер не предаст, предает только слабый. Это осознание сейчас начинает просачиваться в сферу международных отношений, заметил Газенко, выразив надежду, что и в российской политической философии начинает преобладать прагматичный, взвешенный, реалистичный подход. Потому что иллюзии, в том числе и дружбы, это пустышки, за которые потом приходится платить самую высокую цену, считает российский политтехнолог.

Тот факт, что Россия отреагировала на последнюю армянскую провокацию не так, как хотелось бы Еревану, говорит о том, что Армения не субъектна уже в вопросе государственных границ. Все будет идти своим путем. Россия ратует за то, чтобы процесс шел в мирном, конструктивном, дипломатическом русле.

Последняя дестабилизация - это антироссийская армянская провокация, непосредственно связанная с новоназначенными министром обороны Армении Суреном Папикяном. Этот субъект в 2017 году входил во фракцию "Елк". Именно эта фракция выступала за выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС, то есть за прямой разрыв отношений с Россией. Все это сегодня стоит рассматривать в русле антироссийской истерии в Армении. Подобного, к нашему удовлетворению, мы не наблюдаем в Азербайджане. Это к вопросу о том, кто друг и партнер, а кто - наоборот.

Россия по трехстороннему заявлению является гарантом перемирия. Перемирие тут - ключевое слово. Россия не собирается вовлекаться в глобальную провокацию и воевать на стороне Армении. Папикян в свое время выступал за выход из ОДКБ, а теперь Армения на уровне председателя комиссии парламента по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна заявляет, что доверительные отношения между Ереваном и Москвой могут измениться в мгновение ока, если Россия не отреагирует на боевые действия на границе с Азербайджаном. Иначе как шантаж я это расценивать не могу. Глава Совбеза Армен Григорян заявил, что Ереван сейчас готовит письменное обращение к России и надеется, что та окажет "достаточную военную помощь", если переговоры с Азербайджаном зайдут в тупик.

А что понимается под словом "достаточная"? Достаточная для чего? Для реваншистских планов Армении в нарушение всех международных норм и стандартов?

Я не устаю повторять - Москва является подписантом Мадридского протокола. На этом основании Россия признает Карабах территорией Азербайджана. Армения за все годы своей так называемой независимости не удосужилась признать Карабах в качестве субъекта хотя бы международного права, я уже не говорю о том, чтобы претендовать самой на его территории. Они хотели быть хорошими для всех. А так в современном мире не получается.

Есть, кстати еще один персонаж - председатель комиссии парламента по международных отношениям Эдуард Агаджанян. Он тоже призвал обратиться в ОДКБ для оказания помощи в противостоянии с Азербайджаном. Интересно, что Армения сейчас председательствует в ОДКБ, а ее министр обороны является противником членства страны в этой организации. Абсурдная ситуация.

У России есть свои национальные интересы. И она, прежде всего, заинтересована в том партнере, который готов обеспечить мир. Если Азербайджан обеспечивает мир в регионе - да, путем военных действий, потому что по-другому не получилось, - значит, Азербайджан находится в русле российских национальных интересов. Мир на Кавказе - это наши жизненные интересы. Я бы даже сказал институциональные интересы. А не провокации с целью вовлечения России в региональный конфликт. Если Россия в него втянется, это грозит не только разрастанием конфликта далеко за пределы региона, но и соответствующими санкциями. После этого Россия должна будет отказаться от всех своих обязательств - и по трехстороннему заявлению, и по мирному урегулированию, и по Мадридскому протоколу. К этому можно по-разному относиться, но заявление пресс-секретаря президента РФ, как раз, демонстрирует позицию активного нейтралитета. Активный нейтралитет не предполагает вступления в войну, которая может стать для России фатальной. Ни при каких обстоятельствах.

Есть основополагающий документ. Прежде всего, это Мадридский протокол. Есть абсолютная десуверенизация армянской политики. Армяне уже сами запутались в собственной логике и не понимают, что никто не считает себя им обязанным. Разговор с Россией или международными организациями, который начинается с "вы должны", в современном мире не принимается. Мир очень неустойчив. Сейчас такие необдуманные телодвижения никто не хочет принимать. Армения уже не первый раз обращается к России за военной помощью. Насколько я помню, в мае Пашинян заявил, что запросил у Владимира Путина помощи в связи с ситуацией в приграничной с Азербайджаном Сюникской (Зангезур - ред.) области. У меня создалось устойчивое впечатление, что Армения выступает в качестве провокатора. Причем, провокатора глобального. Поскольку в этой стране наблюдаются активные процессы деградации государственности, у ее властей не остается выхода, кроме как на внутриполитическом контуре удерживать антироссийскую истерию в духе "Россия должна, но не делает". Одновременно просить у России, которая "предала", какой-то помощи. А параллельно бегать по всему миру с просьбой "помогите, помогите".

Армения, рассчитывая все эти годы, что укроется за спинами российских солдат и пустит их на бойню, благополучно транжирила все бюджеты, которые собирала армянская диаспора. Куда делись эти деньги? Почему армянские солдаты бегут и оказываются практически безоружными перед великолепно обученной и грамотно структурированной армией Азербайджана?

Сами армяне все это прекрасно видят и понимают. Поэтому у властей не остается выхода, кроме как решить вопрос собственных "пятых точек" в креслах, втянув весь мир в никому не нужную бойню.

Я высоко оцениваю взвешенную реакцию российского руководства. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва будет и дальше призывать стороны к сдержанности. К сдержанности! В заявлении указывается, что речь идет именно о межгосударственной границе. Это межгосударственная граница, следовательно, Россия верна своей позиции по территориальному вопросу. Уловят ли в Ереване этот посыл - это их проблемы. Если они будут продолжать делать ставку на реваншизм, то долго на этой хромой лошади ехать не удастся. В конце концов избравший эти власти народ спросит - а где результаты реванша? Это убийственная политика для армянских властей, но отвечать за нее придется и армянскому народу, который их избрал и, следовательно, несет за все это солидарную ответственность.

Лейла Таривердиева