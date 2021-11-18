Над Лачинским коридором должны появиться новые механизмы контроля после провокации Армении

Азербайджанские военные признаются, что ожидали последней эскалации и были готовы к ней. Ни для кого она не стала неожиданностью. Неожиданностью был только теракт в Дашалты, потому что никто не предполагал, что армяне решатся на такую наглую открытую вылазку под носом у российских миротворцев. Не ожидали также, что задержанный миротворцами террорист, вопреки всем международным и национальным законам, не будет передан азербайджанской стороне...

Однако после инцидента под Шушой сюрпризов больше не было - события начали развиваться по ожидаемому сценарию. Брошенная в азербайджанский пост граната была как бы пробным камнем, сигналом для возобновления военных провокаций. 14 и 15 ноября со стороны Армении начали обстреливать Кяльбаджар. И 16 ноября произошло самое серьезное за последний год боестолкновение, приведшее к жертвам. Армянской стороне, как и раньше, не удалось достичь своих целей, заставить Азербайджанскую армию отступить, прибрать к рукам важные высоты на госгранице. Зарвавшийся враг получил очередной удар железным кулаком и с позором отступил, оставляя после себя брошенную технику и десятки убитых.

Задуманная противником операция провалилась и в оперативном, и в тактическом плане. Все позиции и высоты Азербайджанской армией сохранены, территориальных потерь нет. К сожалению, были человеческие потери - семеро храбрых парней стали шехидами, семь семей осиротели, лишились сыновей, братьев, мужей. И виной всему ставка на провокации, сделанная Ереваном.

Как и в июле 2020 года, во время эскалации на товузском направлении государственной границы, враг был вынужден отступить, так и не дождавшись результатов - вмешательства России, ОДКБ или кого-то там еще. Армянам еще раз преподали урок. Насколько можно судить по сводкам, на границе сегодня тишина.

Инцидент вроде как исчерпан на данный момент. Но вопросы остаются.

На них Day.Az ответил военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя сегодняшнюю ситуацию на госгранице с Арменией, напоминающую о сводках Минобороны времен 44-дневной войны.

Этого и следовало ожидать. Прошел год после окончания войны, а мирный договор все еще не подписан. Несмотря на неоднократные предложения Азербайджана заключить мирный договор, создать комиссию по делимитации и демаркации госграницы, ничего из этого не было принято армянской стороной.

Если мирный договор не подписан, значит, есть препятствующие этому силы. И в Армении, и за ее пределами. Возьмем инцидент с гранатой. Вопреки требованиям мирного заявления от 10 ноября 2020 года, на территории Азербайджана, временно контролируемой российским миротворческим контингентом, до сих пор не разоружены незаконные формирования и вооруженные лица. Если оружие находится на руках, значит, в любое время и в любом направлении стоит ожидать нарушения условий прекращения огня и провокаций. Если министр обороны Армении едет в зону ответственности миротворцев, да еще совершенно беспрепятственно, мы прекрасно понимаем, что он прибыл давать указания, причем направленные вовсе не на выполнение условий трехстороннего заявления. Как результат - теракт и боестолкновения на границе.

Если армянские боевики в зоне ответственности российского контингента все еще не разоружены, значит, это кому-то нужно. Условия для теракта в Дашалты и прочих провокаций армян создали своим бездействием сами миротворцы. Ведь каждому понятно, как дважды два, что для того, чтобы не было вооруженных провокаций, чтобы не создавались условия, угрожающие жизни людей, незаконные формирования нужно просто взять и разоружить. У самих миротворцев оружия и сил для этого предостаточно.

Азербайджан полностью выполняет все взятые на себя обязательства и не переходит линию разграничения в зону, временно подконтрольную миротворцам. Однако армянские банды и террористы до сих пор не разоружены, и вопрос "почему?" становится сегодня все более актуальным. Спрашивается, для чего тогда установлены на наших территориях десятки постов чуть ли не у каждого населенного пункта вдоль Лачинского коридора, если террорист беспрепятственно подъезжает к азербайджанскому посту, достает гранату и бросает в наших солдат. Кого они там охраняют, если не в состоянии контролировать проникновение террористов и предотвращать теракты?

Тот факт, что задержанный террорист был передан не Азербайджану, а армянской стороне, считаю неуважением к нашей стране и народу. Теракт, устроенный в Дашалты, полностью подтвержден, имеются свидетели, видеоматериалы, трое азербайджанских военнослужащих получили ранения, а террориста передают армянам. Считаю, что этот шаг был очень большой ошибкой со стороны российских миротворцев.

Террорист уже объявлен в Армении национальным героем. В принципе, для армян это нормально - если международный террорист Монте Мелконян является героем Армении, почему бы им не гордиться этим Мирзояном. Если судить по армянским источникам, то семья террориста уже получает почести и материальную помощь за его "подвиг".

Все это создает условия для того, чтобы терроризм процветал. У азербайджанской стороны, думаю, накопилось достаточно вопросов к миротворческому контингенту, который находится здесь с разрешения Азербайджана и взял на себя определенные обязательства. Прошел год. Хватит уже раскачиваться, надо принимать меры, чтобы у азербайджанской общественности не создавалось впечатления, что миротворцы прибыли в нашу страну лишь для того, чтобы на контролируемой ими территории не работали азербайджанские законы.

Последние недели были очень напряженными. Хотя ожидалось, что они будут самыми продуктивными. Планировались встречи, сообщалось, что армянский парламент работает над последними пунктами мирного договора, шел разговор о том, что при посредничестве России будет создана комиссия по делимитации и демаркации, будут открыты коммуникации, в том числе Зангезурский коридор. То есть должны были быть в короткое время решены глобальные вопросы. Но силы, которые не хотят установления мира и стабильности в регионе, активизировались. Не сомневаюсь, что террорист с гранатой не случайно оказался там, где оказался. Это была спланированная акция, направленная на то, чтобы ударить по отношениям Москвы и Баку, дискредитировать российский контингент в глазах азербайджанского общества. Мирзоян совершил теракт не на идейной почве. Ему за это было заплачено, и он просто выполнял заказ, при этом зная, что уйдет от ответственности и будет передан своим.

Также известно, что многие армяне Карабаха, которые влачат существование в зоне ответственности миротворцев, хотят покинуть Азербайджан, но им чинят препятствия, о чем, кстати, пишут армянские СМИ. Люди, живущие в таких условиях, готовы за деньги на все, в том числе на теракты.

После теракта в Дашалты активизировались провокации и на государственной границе. Беспокойство армянского общества в связи с приграничной ситуацией связано с тем, что власти Армении не информируют свое население об истинных причинах и смысле работ, проводимых азербайджанской стороной. Армянам не объясняют, что государственные границы всех постсоветских государств после обретения независимости определены и признаны ООН в соответствии с картами 1976 года. Мы проводим работы и защищаем свои границы именно в этих пределах. Но представляется это другой стороной как покушение на "суверенную территорию Армении". В этой же философии армяне действовали ранее в районе Гарагеля.

Думаю, хотя в Армении сменили министра обороны, в МО у них достаточно должностных лиц, которые выполняют определенные заказы карабахского клана и, возможно, экс-главы Генштаба, судившегося в свое время с Пашиняном. Сегодня мы уже слышим стрельбу из минометов и артиллерии на границе с Лачинским и Кяльбаджарским районами. Азербайджан, само собой, дал адекватный ответ, и провокаторам не удалось достичь целей.

Наша страна в данной ситуации защищается. Как говорил неоднократно Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, наш железный кулак всегда готов вновь обрушиться на голову врага. На мой взгляд, сейчас должна активно заработать российская сторона, которая подписывала трехстороннее заявление и взяла на себя роль гаранта соблюдения обозначенных там условий. Надеюсь, российская сторона проведет определенный анализ и даст реакцию на высоком уровне. Мы год назад надеялись, что ей удастся образумить армян, поставить эту страну на мирные рельсы, заставить подписать мирный договор, восстановить государственную границу, открыть коммуникации. Для реализации этих целей и было подписано трехстороннее заявление, которое выполняет пока что только Азербайджан.

Но, как говорится, нет худа без добра. Думаю, все происходящее ускорит в какой-то степени решение вопроса разоружения армян на территории Азербайджана и делимитации государственных границ. Вероятно, появятся какие-то дополнительные механизмы контроля над Лачинским коридором, который недостаточно контролируется. Не исключаю, что актуализируется и вопрос мирного договора.

Лейла Таривердиева