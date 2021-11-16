Армянские военные в панике покидают свои позиции

Азербайджанские военнослужащие отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Боевая активность противника вдоль государственной границы отслеживается нашими подразделениями. Армянские военнослужащие в страхе и смятении оставляют свои позиции, среди личного состава царит паника. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом. Боевая техника противника выведена из строя. Подразделения Азербайджанской Армии владеют оперативно-тактическим преимуществом. В очередной раз заявляем, что военно-политическое руководство Армении несет ответственность за эскалацию ситуации на границе", - говорится в сообщении ведомства.