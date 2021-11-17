В результате провокаций Армении погибли 7 военнослужащих ВС Азербайджана, ранены 10

В ходе боевых операций, проведенных 16 ноября на государственной границе в связи с провокациями Армении, погибли семь военнослужащих азербайджанской армии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, шехидами стали военнослужащие Азербайджанской Армии:

- лейтенант Нифталиев Умуд Орудж оглу;

- прапорщик Джаббаров Орхан Хатам оглу;

- военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Алиев Натиг Юсиф оглу;

- солдат Агаев Эльчин Марифат оглу;

- солдат Ализаде Эльмин Самир оглу;

- солдат Алиев Эльчин Рамиль оглу;

- солдат Халилов Мурад Галиб оглу.

Кроме того, в боях ранения получили 10 азербайджанских военнослужащих.

Со вчерашнего вечера ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась.

Провокация, которую Армения совершила на государственной границе, потерпела крах.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии.

ВС Азербайджана продолжают службу на суверенных территориях страны.

Ответственность за напряженность и противостояние, возникшие в результате провокации Армении, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.