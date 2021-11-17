В результате провокаций Армении погибли 7 военнослужащих ВС Азербайджана, ранены 10 - ИМЕНА
В ходе боевых операций, проведенных 16 ноября на государственной границе в связи с провокациями Армении, погибли семь военнослужащих азербайджанской армии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, шехидами стали военнослужащие Азербайджанской Армии:
- лейтенант Нифталиев Умуд Орудж оглу;
- прапорщик Джаббаров Орхан Хатам оглу;
- военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Алиев Натиг Юсиф оглу;
- солдат Агаев Эльчин Марифат оглу;
- солдат Ализаде Эльмин Самир оглу;
- солдат Алиев Эльчин Рамиль оглу;
- солдат Халилов Мурад Галиб оглу.
Кроме того, в боях ранения получили 10 азербайджанских военнослужащих.
Со вчерашнего вечера ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась.
Провокация, которую Армения совершила на государственной границе, потерпела крах.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии.
ВС Азербайджана продолжают службу на суверенных территориях страны.
Ответственность за напряженность и противостояние, возникшие в результате провокации Армении, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.
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