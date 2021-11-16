Аксиома для Армении: от смены "козлов отпущения" результат не изменится

Что не доходит через голову, то дойдет иначе. По другому и не скажешь, комментируя новый всплеск хаотично-истеричных действий со стороны руководства Армении и оппозиции этой страны. Там решили, образно говоря, поменять шило на мыло. Официально же это звучало так: премьер-министр РА Никол Пашинян принял решение уволить главу Минобороны Аршака Карапетяна и назначить на его место вице-премьера Сурена Папикяна.

"Обидно, клянусь! Обидно, ну! Ничего не сделал, да. Только вошел!". Слова героя кинокомедии "Кавказская пленница" может теперь произнести Карапетян, который пробыл на посту главы МО РА всего год. Его, по сути, торжественно назначили "козлом отпущения" за все провальные провокации армянской стороны, что имели место в последнее время.

К примеру, в полдень 9 ноября около 60 военнослужащих Вооруженных сил Армении на двух военных грузовиках, передвигаясь в направлении озера Гарагель Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. С целью создания преднамеренного военного противостояния армянская сторона, используя металлические конструкции, перекрыла азербайджанским военным путь к позициям на этом участке границы и попыталась укрепиться на территории.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, в кратчайшие сроки провели неотложные мероприятия, сосредоточив на этой территории дополнительный личный состав и боевую технику. В результате предпринятых мер около 60 армянских военнослужащих были взяты в окружение, все их действия были ограничены.

Проще говоря, их разоружили. И это был очень унизительный факт. Да, учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские военные создали условия для их возвращения. Но, такое возвращение было сродни поражению в очередном бою. Собственно, это и был бой, но бескровный и закончившийся очередным позором для армянской военщины.

Одного этого фиаско было достаточно, чтобы снять Карапетяна с должности главы МО. Но в том все и дело, что 13 ноября ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, а 14 ноября получили очень жесткий ответ на подготовку к очередной провокации в направлении Лачинского района.

Наконец, в ночь на 15 ноября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллиджа Кяльбаджарского района. Все эти провокации были пресечены.

Наша армия взяла под контроль посты армян, чему есть видео-доказательства. Враг снова бежал, едва заметив группу азербайджанских военнослужащих, выдвигавшихся к опорной точке. Да, армянские солдаты и офицеры бросили свои продовольственные запасы, свой автомобиль марки УАЗ и отчаянно бежали со своих позиций. "Тактика" ведения боевых действий, продемонстрированная армянской стороной в ходе 44-дневной войны, когда с поля боя бежало свыше 10.000 военнослужащих ВС РА, снова нашла свое применение.

Ясное дело, что после таких провалов Карапетян просто не мог оставаться главой МО РА. Вот и был он назначен "козлом отпущения", хотя понятно, что без согласия Пашиняна такие провокации были бы просто невозможны. Но, Никол Воваевич снова решил свалить все на кого-то иного, попутно усадив в кресло главы оборонного ведомства очередного "соросовца" Сурена Папикяна.

Этот выпускники истфака ЕГУ имеет к армии весьма своеобразное отношение. В ходе учебы он был призван в ВС Армении, однако из-за инцидента на службе он был осужден по соответствующим статьям УК РА: "Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей с применением оружия". В марте 2006 года он был приговорен военным судом к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца.

Какие нравы будут укрепляться в том, что ныне осталось от армянской армии при министре-уголовнике, несложно предположить. Очевидно и то, что Пашинян снова ставит не на умных и профессиональных, а на исполнительных. Так произошло, к примеру, и с послом РА в США. На эту должность была назначена ни дня не проработавшая дипломатом бывшая учительница английского языка.

Такая тенденция, как и череда новых фактов унизительных провалов армянской армии, вызвала ожидаемую истерику в рядах армянской оппозиции.

К примеру, депутат парламентской фракции "Честь имею", Тигран Абрамян в ходе обсуждения на тему "Война и капитуляция. Год спустя" заявил: "Министр обороны, начальник Генштаба, секретарь Совета Безопасности своими заявлениями и поведением ставят крест на государственности Республики Армения. Почему вчера вводили в заблуждение общество, что ничего не происходит, в том случае, когда многие владели противоположной информацией?".

"Предлагаю лидерам оппозиции срочно обсудить вопрос о сложении депутатских мандатов, при этом объявив тех, кто возьмет этот мандат, предателями Родины". Об этом на своей странице в "Facebook" 15 ноября написала депутат от блока "Честь имею" Тагуи Товмасян. "Жаль, но будучи в парламентской стране депутаты, наделенные первичным мандатом, не прилагают необходимых усилий для предотвращения этой недопустимой ситуации, которая происходит с нашим государством. Уважаемые коллеги, действовать нужно быстро, мы теряем Родину. Это один из вариантов борьбы. Возможно, будет предложено что-то другое", - написала также она.

В общем, эти вопли в РА затянулись надолго. И количество вопящих, как и вся общая хаотично-истеричная обстановка в РА, где оппозиция ежедневно кричит о неизбежности утраты Арменией государственности, а власть пытается спастись, устраивая ротацию в рядах потенциальных "козлов отпущения", говорит о том, что Азербайджан все делает правильно, грамотно, усиливая свои позиции и двигаясь к конечной цели. Препятствовать нам бесполезно. В противном случае, снова то, что не дошло через голову, дойдет иначе.

Акпер Гасанов