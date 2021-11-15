Азербайджанские военнослужащие выдворили ВС Армении из поста в Лачинском направлении

Азербайджанская военнослужащие выдворили ВС Армении из поста в Лачинском направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. Как видно из кадров, наши военнослужащие образцово ведут себя по отношению к армянам, требуя, чтобы они покинули территорию.

Напомним, 14 ноября, согласно сообщению минобороны Азербайджана, подразделения армянских вооруженных сил предприняли очередную попытку провокации с целью эскалации ситуации на Лачинском участке азербайджано-армянской государственной границы.

С целью пресечения провокации противника подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в этом направлении, приняли безотлагательные меры.

Сообразно оперативной обстановке были предприняты надлежащие меры в рамках заранее разработанного плана. В результате военнослужащие армии противника вынужденно покинули территорию.