ООН осудила отрицание холокоста

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, осуждающую и отвергающую отрицание холокоста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно тексту резолюции, Генассамблея отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание холокоста как исторического события. Также ООН призвала все государства-члены организации отвергать подобное отрицание, в том числе "любые действия, совершаемые с этой целью".

Отмечается, что соавторами резолюции выступили более 60 стран, среди которых Израиль, США, Германия, Украина, Грузия. Резолюция была принята без голосования.

В ООН также призвали государства и компании, владеющие социальными сетями, противостоять использованию информационных технологий для пропаганды антисемитизма и искажения истории.