https://news.day.az/politics/1550556.html Евреи и азербайджанцы уже много лет мирно живут вместе - Джейхун Байрамов
Евреи и азербайджанцы уже много лет мирно живут вместе - Джейхун Байрамов
Евреи и азербайджанцы уже много лет живут вместе в мире и согласии.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.
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