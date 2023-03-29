Евреи и азербайджанцы уже много лет мирно живут вместе

Евреи и азербайджанцы уже много лет живут вместе в мире и согласии.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.

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