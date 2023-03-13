Президент Ильхам Алиев: Мультикультурализм и толерантность - главные приоритеты государственной политики Азербайджана

Мультикультурализм и толерантность - главные приоритеты государственной политики Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Папе Франциску.

Новость обновляется