https://news.day.az/officialchronicle/1546108.html Президент Ильхам Алиев: Мультикультурализм и толерантность - главные приоритеты государственной политики Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Мультикультурализм и толерантность - главные приоритеты государственной политики Азербайджана
Мультикультурализм и толерантность - главные приоритеты государственной политики Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Папе Франциску.
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