Пашинян начал гонку за «толерантность»

Автор: Лейла Таривердиева

На днях американцы снова наломали дров в отношениях с Баку, взяв Азербайджан "под наблюдение" в связи со свободой вероисповедания. Любому нормальному человеку, знакомому с реальной ситуацией на Южном Кавказе, подобное заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена покажется следствием слишком бурного новогоднего застолья. Однако эта тенденция наметилась еще в прошлом году и сейчас она просто получила свое развитие, обещая и дальше идти по нарастающей. В ноябре некий Международный христианский концерн, базирующийся в Вашингтоне, поместил Азербайджан в десятку стран, где плохо обходятся с христианами.

И тогда, и сейчас представители конфессий Азербайджана, главы православной и католической общин выразили свое крайнее возмущение. Потому что, составляя подобные рейтинги, так называемые христианские организации не спрашивают их мнения. То есть доклады о жизни христиан в Азербайджане составляются без учета мнения самих христиан республики. Их мнение как бы не имеет значения. Значение имеют данные из армянских источников и "показания" проживающих за рубежом маргиналов. То, что такими же данными пользуется и многоуважаемый господин Блинкен, говорит о системности данного процесса. Не смогли взять Азербайджан угрозами и давлением, так попробую потеребить религиозный фактор.

Мы не настолько высокого мнения об американских политтехнологиях, чтобы подумать, будто в Госдепартаменте кто-то беспокоится о судьбе русского населения Азербайджана или других христианских общин. Мы понимаем, что в основе решения "взять под наблюдение" Азербайджан лежит армянский заказ. И со стороны того же Блинкена было бы честнее не смешивать территориальные претензии армянства со свободой вероисповедания. Армяне, не сумев ничего добиться войной и оккупацией, теперь бьют по самому чувствительному месту своих западных партнеров - по религиозному фактору. Нет-нет, дело вовсе не в том, что поддержка им оказывается из христианской любви и солидарности. Армянские нарративы с удовольствием используются потому, что в них заинтересован сам запад. Они видятся ему неплохой возможностью пощекотать собственную исламофобию, а также дискредитировать Азербайджан в глазах христианского мира в собственных целях.

Хотя, надо сказать, дискредитировать Азербайджан посредством такой безумной клеветы, как преследование христиан, иудеев и даже представителей нетрадиционных вероучений - задача очень и очень сложная. Сепаратизм не имеет отношения к свободе вероисповедания, это уголовно наказуемое преступление. Если в Госдепе не видят разницы между свободой вероисповедания и свободой сепаратистской деятельности, это очень плачевно и очень плохо характеризует американских политиков.

Но вот что особенно обращает на себя внимание. Одновременно с усилением давления запада в этом плане на Азербайджан, в Армении развернули бурную деятельность для формирования толерантного образа страны. Очистив республику от сотен тысяч неармян, армяне вдруг прониклись идеями мультикультурализма. Изображать религиозную толерантность армянам очень сложно из-за отсутствия материальных свидетельств и общин, а вот с мультикультурализмом, как считают в Ереване, они справятся.

Накануне Нового года супруга премьер-министра Анна Акопян устроила "интернациональный" обед, на который пригласила, как писали армянские СМИ, представителей всех 11 национальностей, считающихся национальными меньшинствами Армении. Чтобы все выглядело более впечатляюще, пригласили представителей 17 стран, чьи граждане заняты в Армении на каких-то работах - китайцев, индусов, японцев, нигерийцев, сирийцев, итальянцев, белорусов, американцев, немцев и так далее. Примечательно, что турок в этом списке не было. В чисто пашиняновском стиле, это мероприятие было полито сладкой патокой миротворчества и названо "Обедом мира и солидарности". Наверняка, пили за дружбу народов и мир во всем мире...

А в канун православного Рождества армянские власти решили таки наконец построить детский сад в молоканском селе Фиолетово. Население давно просит выделить земельный участок под детсад, но прежде запроса на "армянский мультикультурализм" не было, теперь же он появился, поэтому участок русскому селу выделили. В соседнем Лермонтове половина жителей армяне, в связи с чем там есть все, что нужно, и властям очень не хотелось, чтобы о них подумали плохо.

На обсуждении этого вопроса на днях в правительстве, Никол Пашинян напомнил, что в Фиолетово проживают представители нацменьшинств. Он почему-то не сказал, что там проживают русские, слово "нацменьшинство" ему в последнее время очень нравится. Общины, где проживают нацменьшинства, не включены в программу укрупнения общин, что вызывает проблемы с государственным субсидированием. Почему не включены, не сообщается. Теперь Пашинян озаботился этим вопросом и даже обещает общинам с нацменьшинствами больший коэффициент субсидирования. Похоже, в стране, избавившейся от азербайджанцев как самой крупной этнической группы и не желающей даже думать об их возвращении, собираются создать витрину из небольшого количества выживших неармян.

Напомним, что из Армении в результате этнических чисток были изгнаны более 200 тысяч азербайджанцев и около 20 тысяч курдов и русских. Сегодня неармянское население в трехмиллионной (если верить официально статистике, которой мы не верим) республике составляет чуть более 60 тысяч. В данном случае мы говорим о гражданах Армении, а не релокантах. Основная часть неармян приходится на езидов, менее одного процента составляют русские и по пальцам можно пересчитать греков, ассирийцев, грузин, украинцев и др. вместе взятых. То есть нацменьшинств в Армении осталось "безопасное" количество. В отличие от Азербайджана, в Армении большое число неармян всегда считалось угрозой. Помнится, во время 44-дневной войны один из армянских политиков радостно заявлял, как, мол, хорошо, что Армению вовремя очистили от других народов, которые могли бы представлять угрозу как "пятая колонна" внутри страны. Дело в том, что армянство всегда знало, что занимает чужие территории. Оно также прекрасно осознает, что армянские претензии на азербайджанские земли совершенно незаконны. Поэтому соседи стараются сохранять подавляющее армянское большинство, думая, что эта "монолитность" общества является их силой. Абсолютная чушь. Моноэтничность на Кавказе это явление исключительно искусственное и ненормальное. Достичь ее можно только путем депортации или же геноцида. К которым армянство и прибегло.

Так вот, в стране, где нацменьшинств практически не осталось, создается совет по защите их прав. Совет по защите и поощрению прав нацменьшинств создается при аппарате омбудсмана Армении. Но это еще не все. Два года назад в стране был учрежден День национальных меньшинств (!!), отмечающийся в первое воскресение октября. Как заявил в прошлогоднем послании по этому поводу Никол Пашинян, "учредив этот праздник, власти Армении хотят привлечь внимание общества к теме самобытности меньшинств, проживающих бок о бок с остальными, на их проблемы, а также предложить решения".

Пашинян в прошлом году пытался препираться с Баку, обидевшись на слова Президента Азербайджана о моноэтничности Армении. Теперь мы понимаем, почему он разобиделся. В Армении учрежден День нацменьшинств, в стране действует аж целая одна мечеть, а ее обвиняют в нетолерантности?! Какая несправедливость, однако. Да что одна мечеть - в парламенте выделено целых четыре места для представителей нацменьшинств, и это закреплено в конституции! Вот в конституции Азербайджана такого нет, а у армян есть - и кто теперь толерантнее, ааа?

Тезис о местах в парламенте - любимый аргумент Пашиняна, которым он пытается переиграть Баку. Он вцепился в него мертвой хваткой и везде размахивает как флагом, пытаясь доказать, что мультикультурализм Азербайджана это фикция, а вот обвиняемая в моноэтничности Армения на самом деле самая толерантная страна в мире. Пашинян и его команда ребята не очень образованные, поэтому не понимают, что в реально толерантном обществе нацменьшинства не нуждаются в специальном совете по защите их прав, в особом внимании конституции и специальных местах в парламенте. Все граждане Азербайджана равны в своих правах, и если Никол Воваевич поинтересуется у азербайджанских депутатов их этнической принадлежностью, он обнаружит, что среди обладателей мандата есть лезгины, талыши, курды, евреи, таты и другие. Если для этих этнических групп не выделены специальные места, это не значит, что заседают в парламенте одни тюрки-азери.

Неожиданно возникшие в Армении планы по продвижению "армянской толерантности", вероятно, вызваны, завистью к соседу. Или же Николу подсказали это новые покровители для улучшения имиджа Армении. Хотя концепция нацменьшинств на западе не пользуется популярностью. Например, в стране подружки Пашиняна Макрона от нее отказались вообще. Не исключено, что в Ереване об этом просто не знали.

А что касается заявления Энтони Блинкена... Пусть себе говорит.

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə "dini və milli tolerantlıq, millətlərarası münasibətlərin inkişaf etdirilməsi" istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.