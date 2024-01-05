Госдеп США пытается подорвать религиозную толерантность в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Выражение озабоченности по поводу свободы вероисповедания в Азербайджане выглядит неуместной попыткой подорвать одну из самых сильных сторон азербайджанского общества, которой является религиозная и этническая толерантность.

Об этом сказал Trend в пятницу бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, передает Day.Az.

"Мой личный опыт проживания в Азербайджане и работы над американо-азербайджанскими отношениями показывает, что Азербайджан удивительно разнообразен и толерантен, когда речь заходит о различных религиозных общинах. Одной из самых сильных сторон Азербайджана в стратегическом плане с точки зрения США является то, что азербайджанское общество светское, с преобладающим шиитским исламским обществом, но оно по своей сути светское", - сказал он.

Брайза отметил, что будучи светским обществом с шиитским большинством населения, Азербайджан представляет собой пример толерантности и экономического развития.

"Я был практикующим католиком, когда жил в Азербайджане. Каждое воскресенье я посещал католическую мессу в Римско-католической церкви в Баку. Я также знаком с активными протестантскими общинами и православными христианами, но также, конечно, с еврейской общиной там, которая является одной из старейших в мире. Я думаю, что практически все азербайджанцы гордятся горским еврейским населением Красной Слободы. Я знаю, что ортодоксальная еврейская община процветает, и один из ее главных раввинов однажды сказал мне, что в Азербайджане нет антисемитизма. И, конечно, с точки зрения религиозного разнообразия, в Азербайджане есть не только мусульмане-шииты, хотя они составляют подавляющее большинство, но, конечно, и сунниты, особенно, как я знаю, на северо-западе Азербайджана", - добавил экс-посол.

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