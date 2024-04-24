Ален, но не Делон – Симонян снова подвел Пашиняна

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Митинговый мальчик, а по совместительству спикер парламента Армении Ален Симонян - очень странная фигура в команде Никола Пашиняна. Этот мальчик, хоть и является человеком команды, действует автономно. Пашиняну стоило бы уже обратить внимание на спикера, который своей болтовней постоянно размывает добрые намерения премьера. Глава правительства говорит о мире, а где-то на заднем плане возникает Симонян и заявляет об отказе от мирного договора. Возможно, Алик - просто неразумное дитя, но, к сведению Никола, его грозный писк воспринимается как официальная позиция Еревана. Потому что митинговый мальчик Симонян не просто мальчик, а еще и спикер парламента. Совсем недавно он заявил, что Армения может в один прекрасный день отказаться от подписания мирного договора (чего не позволял себе даже Пашинян) и буквально начисто стер все миролюбивые тезисы своего шефа.

Или же последний случай. Пару дней назад Симоняна зачем-то послали в Испанию на конференцию председателей парламентов государств-членов ЕС. Зачем? Армения - не член ЕС и не кандидат в члены. Мы уже не говорим о том, что стране, даже пока не подавшей заявку на кандидатство, зачем-то предоставили слово. Но что сделано - сделано. Симонян добрался до микрофона и понес традиционную ахинею.

Отметим, что конференция была посвящена теме информационной безопасности. Ален, но не Делон, рассказал о жутких угрозах, с которыми сталкивается Армения в этой сфере. День и ночь коварные азербайджанцы якобы засоряют Сеть различными фейковыми материалами с целью "постепенного захвата армянских территорий". Фейковыми Симонян называет видеоролики, свидетельствующие о передвижении военной техники и личного состава ВС Армении в сторону границы. В конце марта-начале апреля этот процесс шел весьма активно и прекратился только после брюссельской встречи 5 апреля. Что там сказали Пашиняну, мы не знаем и гадать не хотим. Если фейковый спикер называет эту информацию дезинформацией, то напомним ему реакцию оборонного ведомства его собственной страны. В ответ на обвинения азербайджанской стороны там ничего не стали отрицать, а сказали буквально "не ваше дело", мол, в армии проводятся сборы и учения с участием боевой техники, это право Армении и оно никого не касается. То есть стягивание войск к границе все-таки имело место. Какая же это дезинформация?

Нет, правда, Николу Пашиняну нужно ограничить возможности Симоняна работать языком. В то время, как премьер-министр с воодушевлением комментирует начавшуюся делимитацию, его спикер, сидя в Пальме (понимайте как хотите) разглагольствует о якобы подготовке Азербайджаном "почвы для нападения и оправдания собственной агрессии". Как водится, для усиления впечатления на европейцев, к делу была подключена и Россия, с которой злые азербайджанцы совместно палили фейкометами в белых и пушистых армян в связи со встречей в Брюсселе. Ну, какие же мы все нехорошие, черт побери...

Если серьезно, то Ален Симонян - это позор команды Пашиняна. Арарат Мирзоян тоже не блещет умом и сообразительностью, но он хотя бы старается. А болтовня армянского спикера - это риторика продавца зелени на ереванском базаре или таксиста из заштатного марза. Информационная безопасность - это более серьезное и глубокое понятие, оно гораздо глубже, чем себе может представить митинговый мальчик Алик. Хотя откуда ему знать об этом.

И самое главное - не армянской стороне рассуждать о фейках и угрозах информационной безопасности. По масштабам распространения дезинформации Армения находится в первых рядах, а по степени вредоносности ей вообще нет равных

И еще раз настоятельно советуем Николу Пашиняну - заклейте, наконец, этому мальчику ротик скотчем. А то ведь он может Армению очень подвести.

PS. - Вот это ваш мальчик? - спросил завхоз подозрительно.

- Мальчик, - сказал Остап, - разве плох? Типичный мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!