Международные эксперты в Лачине

24 апреля в Лачине начала работу конференция в рамках Международного форума "COP29 и Зеленый взгляд для Азербайджана" с участием 64 авторитетных экспертов из 30 стран.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на конференции, организованной совместно Университетом ADA и Центром анализа международных отношений (ЦАМО), академики, бывшие послы и представители международных мозговых центров поделились своим опытом в области устойчивого развития и "зеленой" энергии.

23 апреля они приняли участие в международном форуме на тему "COP29 и Зеленый взгляд на Азербайджан" в Университете ADA и направили вопросы Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

На панельных дискуссиях, проходящих в Лачине в рамках 6-го форума, организованного совместно Университетом ADA и ЦАМО, обсуждаются важные шаги, достигнутые в регионе по устойчивому развитию, с особым вниманием к COP29 и политике "зеленой" энергии Азербайджана.

На первой панельной дискуссии с выступлениями специальных представителей по освобожденным от оккупации территориям выступил ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев. Панель, посвященная устойчивому развитию в Карабахе, начала работу при модераторстве проректора Университета ADA, а также директора Института развития и дипломатии Фариза Исмаилзаде.

На панели выступят специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и специальный представитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!