Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного договора.

Об этом сказал Trend бывший посол Турции в Азербайджане, руководитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции, почетный член Совета старейшин Азербайджана Хулуси Кылыч, передает Day.Az.

Он отметил, что на прошедшей восьмой встрече комиссии по делимитации и пограничной безопасности между Азербайджаном и Арменией была достигнута договоренность о возвращении Азербайджану 4 сел, и это еще один успех страны.

"Эта договоренность была достигнута без вмешательства других стран. Одна из причин, по которой подписание мирного договора затягивается, заключается во вмешательстве других стран в этот процесс. Так что, если они не будут вмешиваться, проблемы можно решить. Кроме того, возвращение Азербайджану этих четырех сел путем двусторонних переговоров показывает, что Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного договора, что повлечет за собой и нормализацию отношений между Арменией и Турцией", - сказал Кылыч.

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