США приветствуют начало процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией

США приветствуют начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявил первый заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы приветствуем заявление о том, что Армения и Азербайджан договорились об использовании Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве основы для делимитации границы. Это важный шаг на пути к заключению прочного мирного соглашения", - сказал он.

Патель также отметил, что на данный момент у Госдепартамента нет никаких заявлений относительно возможности поездки в регион старшего советника Госдепартамента США по кавказским переговорам Луи Боно.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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