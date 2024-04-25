Азербайджан и Венгрия являются друзьями и стратегическими партнерами - Петер Сийярто
Азербайджан и Венгрия являются друзьями и стратегическими партнерами.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто во время выступления на 10-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.
Он подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны на ценностях, а не на ожиданиях.
"Есть темпы роста товарооборота между нашими странами. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года товарооборот в январе-феврале 2024 года вырос на 40,49 процента", - добавил П.Сийярто.
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