Азербайджан и Венгрия являются друзьями и стратегическими партнерами.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто во время выступления на 10-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

Он подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны на ценностях, а не на ожиданиях.

"Есть темпы роста товарооборота между нашими странами. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года товарооборот в январе-феврале 2024 года вырос на 40,49 процента", - добавил П.Сийярто.

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