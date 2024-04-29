Фуад Мурадов встретился в Италии с внуком Джахангир бека Кязымбейли

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Италию встретился с наследником командующего Национальной армией Азербайджанской Демократической Республики, лидера Движения сопротивления ХХ века Джахангир бека Кязымбейли Даниэлем Кязым беком, передает Day.Az.

Выразив удовлетворение встречей с Даниэлем Кязым беком, председатель комитета отметил, что к нашим корням и истории всегда проявлялось уважение, что с проживающими за рубежом наследниками основателей Республики налажены прочные связи.

Даниэль Кязым бек поведал об интересных исторических событиях, связанных с жизнью и деятельностью своих предков, подчеркнул, что гордится историей Республики, что налаживание Азербайджанским государством тесных связей с наследниками основателей Республики за рубежом является очень важным фактом.

Фуад Мурадов пригласил Даниэля Кязым бека в Азербайджан, сказал, что наше государство на высоком уровне организует поездку соотечественника, который никогда не был в нашей стране, констатировал, что он получит возможность обстоятельно ознакомиться как с национально-духовным наследием предков, так и с развивающимся, могущественным, современным Азербайджаном.

Напомним, что Даниэль Кязым бек, являющийся сыном Мустафы бека - сына Джахангира Кязымбейли, занимается в Италии текстильным бизнесом (спортивные костюмы), созданная им компания называется в соответствии с его фамилией "K-BEK".

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