Рухнула призрачная надежда Армении на Запад

Автор: Байрам Эльшадов

Рухнула призрачная надежда Еревана на Запад. Армянская зависть поблекла, все надежды на то, что "заграница нам поможет", "Запад с нами", окончательно рассеялись.

Сегодняшняя поездка посла США в Азербайджане Марка Либби в Шушу загнала буквально все мировое армянство в ступор. Хотя буквально несколько дней назад армянские Телеграм-каналы с нескрываемой радостью репостили интервью того же посла радио "Азадлыг", где Либби сказал, что посетит Шушу, "когда придет время". Воспрявшие от такого заявления армяне даже успели пофантазировать, что американский дипломат поедет в Шушу после того, как они смогут захватить ее в очередной раз. Захватить армяне могут разве что "от мертвого осла уши", но это уже совсем другая история.

Выяснилось, что армянам никто не поможет и нет у Армении другого выхода, кроме подписания мирного соглашения, делимитации и демаркации границы и налаживания нормальных отношений с Азербайджаном и Турцией. Все это возможно на основе признания территориальной целостности, отказа от всяческих притязаний на некую территорию мифической "великой армении". Все ребята, кино закончилось. Уже даже самым оголтелым сторонникам Запада в Армении стало ясно - попытки спрятаться за спину США и других ничего не дали, время расставило все на свои места.

Новость о поездке посла Марка Либби в Шушу дошла и по ту сторону океана. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) разразился гневной публикацией в соцсети Х. Наряду с послом на орехи досталось президенту Джозефу Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, которые якобы "помогли Азербайджану победить и теперь закрепить военные успехи".

Да уж, у армян внутри Армении и за ее пределами знатно подгорело от фактического признания США того, что Шуша является территорией Азербайджана. Теперь Армения осталась у разбитого корыта. С Россией вот-вот будут разорваны последние связи, с Ираном отношения резко похолодали. Оставалась надежда на Запад и США - да и та накрылась медным тазом.