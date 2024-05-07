В Баку проходит 4-й Диалог по ЦУР

В Баку проходит 4-й Диалог Целей устойчивого развития (ЦУР) на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти ЦУР".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и руководители центральных органов исполнительной власти, а также представительства международных организаций в Азербайджане.

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