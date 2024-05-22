Армения собирается покинуть орбиту России

За последние месяцы во внешней политике Армении произошли драматические изменения. Ереван заморозил свое членство в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прекратил ее финансирование и, несмотря на протесты России, присоединился к Международному уголовному суду. Он также начал процесс вывода российских пограничников из своих аэропортов и сократил участие в органах, в которых доминирует Россия, таких как Содружество Независимых Государств (СНГ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). И последнее, но не менее важное: премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие во встречах на высоком уровне в Европе и США, включая беспрецедентную трехстороннюю встречу 5 апреля с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел США. Государственный Энтони Блинкен. Впервые в своей современной истории Ереван проводит процесс диверсификации внешней политики и развития политического, военного и технологического партнерства, не имеющего ничего общего с Россией.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание CARNEGIE POLITIKA, анализируя последние действия Еревана по отдалению от Кремля.

Автор отмечает, что поражение во Второй Нагорно-Карабахской войне в 2020 году нанесло серьезный ущерб военному потенциалу Армении, после чего она начала переоценивать свой давний союз с Москвой.

Там уверены, что Москва не смогла обеспечить безопасность Армении - и это, в первую очередь, причина, по которой она оказалась в плену Кремля. Армяне уверены, что РФ "нарушила свои формальные обязательства", а миссия РМК "была провальной".

В статье подчеркивается, что Россия традиционно пользовалась положительной репутацией среди армян: это было основой ее присутствия в стране. Но число армян, считающих РФ своим самым важным политическим партнером, сократилось с 88 процентов в 2019 году до 34 процентов в 2023 году. Это самый значительный сдвиг в отношениях Еревана с Москвой, который, возможно, никогда не будет обращен вспять.

"У Москвы есть много способов повлиять на жизнь в Армении, даже за пределами сферы безопасности. Россия обеспечивает более 90 процентов природного газа Армении и владеет инфраструктурой газопроводов страны. Она поставляет весь уран для АЭС Армении. Это крупнейший торговый партнер Еревана и основное направление экспорта страны. Россия владеет железными дорогами Армении и большей частью ее электросетей. Она также имеет огромное присутствие в таких секторах, как телекоммуникации, управление электростанциями и продовольственная безопасность (например, обеспечивает большую часть импорта зерна в Армению).

Россия также сохраняет военное присутствие в Армении в виде военной базы в Гюмри и авиабазы в Эребуни. Кроме того, на границах Армении с Ираном и Турцией находятся российские пограничники. Российское присутствие на границе Армении с Азербайджаном также было ограниченным, но после требования Еревана Москва сейчас выводит охрану на армяно-азербайджанской границе, и этот процесс завершится в мае-июне", - говорится в статье.

По мнению автора, ни один из этих факторов не является непреодолимым препятствием для Армении, стремящейся вырваться из орбиты России - по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Хотя Армения покупает много газа у России, она делает это потому, что он дешевый. Если цена вырастет, Армения может переключиться на закупку большего количества газа у Ирана. Уже существует газопровод, соединяющий Армению с Ираном, который, если бы его модернизировали и оснастили турбинами, мог бы обеспечить до 80 процентов потребностей страны. По общему признанию, трубопровод принадлежит России, но если бы Россия остановила иранский экспорт или ввела бы более высокие цены, ничто не могло бы помешать Армении национализировать его.

Уран для армянского ядерного реактора можно было закупить в Казахстане, президент которого посетил Армению в середине апреля). Технологически разницы не будет. Ереван планирует развивать свои пограничные возможности: если бы Армении помогли западные технологии, обучение и финансы, российские офицеры на ее границах могли бы уйти в прошлое", - отмечает CARNEGIE POLITIKA.

Ничто из этого не спасло бы страну от трудностей, если бы Россия продемонстрировала свою экономическую и политическую силу, но Армения уверена, что смогла бы избежать сталкивания в пропасть. Там есть опасения, что Россия может попытаться создать экономические проблемы в тандеме с гибридными атаками. В Ереване одновременно понимают, что апокалиптический "украинский сценарий", в котором Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении варианты для сохранения своего влияния в Армении, преувеличен.

Отсюда и храбрость смотреть на Запад.

Ереван будет использовать окно возможностей, которое открыто сейчас - поэтапная интеграция с западными институтами, медленный выход из институтов, возглавляемых Россией. Армения серьезно задумывается покинуть орбиту Москвы, и прямо сейчас у нее есть такой шанс благодаря стечению обстоятельств как в регионе.

В статье отмечается, что Армения, вероятно, будет успокаивать Россию, сформулировав новую модель двусторонних отношений со своим более крупным соседом: "На отношения с РФ также будут влиять продолжающийся мирный процесс с Азербайджаном и политическая нормализация с Турцией. Существующая десятилетиями парадигма безопасности, согласно которой Армения требовала, чтобы третья сторона предоставила ей гарантии безопасности, больше не актуальна. Ереван это знает. Нет сомнений, что дело движется вперед. У Армении появилась историческая возможность разработать новую, более сбалансированную и более диверсифицированную внешнюю политику без России".