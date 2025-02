В штате Иллинойс прошла конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В американском штате Иллинойс прошла II Конференция глобального диалога "Мост между прошлым и будущим", посвященная 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что мероприятие прошло в Harper College, одном из ведущих высших учебных заведений страны.

В конференции приняли участие руководители азербайджанских диаспорских организаций, действующих в различных штатах и входящих в Альянс организаций Азербайджан-Америка, члены азербайджанской общины, сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в США, Генерального консульства Турции в Чикаго, профессора ведущих высших учебных заведений страны, политические аналитики, журналисты.

Перед началом мероприятия прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и США, была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Сопредседатели Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада США (ACMA) Фарид Мамедов и Мехрибан Мамедова подробно проинформировали участников о геноциде. Было отмечено, что каждый год американское общество систематически информируется об этом чудовищном преступлении.

Заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова отметила, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей истории, рассказала об активном участии азербайджанцев мира в кампании "Справедливость для Ходжалы" и о проделанной работе по восстановлению международной справедливости.

Генеральный консул Турции в Чикаго Тахир Бора Ататаныр, первый секретарь посольства нашей страны в Вашингтоне Фарид Зейналлы, член Альянса организаций Азербайджан-Америка, профессор Университета Северной Каролины Али Аскеров в своих выступлениях широко проинформировали о геноциде, подчеркнув важность наказания виновных в правовой плоскости и призвания к ответу на международном уровне.

Работающий в Китае геополитический аналитик Малик Аюб Сумбал отметил исторические факты, связанные с Ходжалинским геноцидом, и рассказал об освещении ужасов трагедии в зарубежной прессе. Автор книги "Tovuz to Karabakh: A Comprehensive Analysis of War in South-Caucasus" ("От Товуза до Карабаха: всесторонний анализ войны на Южном Кавказе") поделился с участниками конференции своими мыслями об истории конфликта.

Доцент Национального университета обороны США Стефан Марк назвал резню, совершенную Арменией в Ходжалы, одним из немыслимых и невообразимых зверств в современном мире.

Секретарь Альянса организаций Азербайджан-Америка, председатель молодежной организации Азербайджан-Америка во Флориде Набат Эминова отметила серьезную роль совместных усилий наших соотечественников в восстановлении справедливости. Наша молодая соотечественница Фатима Аскер проявила активность для более детального информирования участников мероприятия о геноциде.

В рамках конференции состоялась панельная дискуссия под модераторством азербайджанского студента Агададаша Балагдашова, обучающегося в США. Мероприятие запомнилось множеством приведенных исторических фактов и глубоким анализом геноцида. Бразильская журналистка Фабиана Мендес, побывавшая на освобожденных от оккупации исторических землях Азербайджана, рассказала об увиденном в Карабахе и выразила ужас от увиденных последствий вандализма, совершенного на древних азербайджанских землях. Она также привлекала внимание к гибели азербайджанских журналистов в результате взрыва мины.

Американский журналист Кельвин Дарк, работающий политическим комментатором на каналах BBC, CNN и "Аль-Джазира", принял активное участие в обсуждениях, рассказал о своем визите в Карабах и поблагодарил Государственный комитет по работе с диаспорой за организацию визита. Он подчеркнул, что в регионе проводятся масштабные работы по реконструкции. Журналист также сказал, что на освобожденных территориях сохраняется минная опасность.

На конференции были показаны несколько видеороликов и документальных фильмов. Видеоролик о встрече Президента Ильхама Алиева с жителями Ходжалы, фильм о Ходжалинском геноциде, подготовленный в рамках проекта "История Азербайджана" медиагруппой ELTV и Азербайджанским центром культуры и искусств "Ветен", видеоролик с воспоминаниями свидетелей геноцида, другие видеоматериалы, где рассказывалось о восстановительных работах на исторических землях Азербайджана, были просмотрены с большим интересом.

В художественной части конференции Агиль Гусейнов исполнил на таре Баяты-Шираз, а в исполнении пианистки Гюнай Алескеровой, проживающей в штате Иллинойс, прозвучали "Воспоминания" собственного сочинения.

Отметим, что уже второй год по инициативе Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада США при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой организуется конференция, на которой проводятся научные и исторические дискуссии.