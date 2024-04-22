В сети обсуждают новый имидж девушки Тимати

Возлюбленная рэпера Тимати, модель Валентина Иванова кардинально сменила имидж. Девушка опубликовала видео в Instagram.

Перед камерой Валентина Иванова предстала в черной водолазке и темно-зеленых брюках-карго. Модель была запечатлена с длинными волосами. Скорее всего, девушка надела парик. Блогерша позировала с нюдовым макияжем, который подчеркнул ее естественную красоту.

"Русалка, не иначе", - подписала видео Валентина Иванова.

Интернет-пользователи высказали свое мнение о новом образе модели. Одни отмечали, что девушка стала похожа на бывшую возлюбленную Тимати, блогершу Анастасию Решетову. Другие фанаты сравнили Валентину Иванову с супермоделью Ириной Шейк.

"Больше сходства с Ириной Шейк", "Сходство с Ириной Шейк есть бесспорное. С короткими волосами и длинными одинаково хороша!", "Шикарно! Вам все идет", "Ирина Шейк, не иначе", "Очень красивая", - писали интернет-пользователи.