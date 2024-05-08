Модель пришла на свадьбу подруги

Австралийская модель Изабель Мазерс пришла на свадьбу подруги в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

25-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых показала свой образ для церемонии. На кадрах Изабель предстала в облегающем прозрачном платье лимонного цвета, оформленном вырезом на животе в виде ромба и разрезом посередине. Видно, что под изделием отсутствует нижнее белье.

Подписчики разделились во мнениях по поводу внешнего вида Мазерс. "Голый живот на свадьбе? Кажется, это просто неуместно", "Не хочу показаться злым, но это неподходящее платье для свадьбы", "Платье похоже на мои шторы в ванной комнате", "Буквально все так расстроены тем, насколько ты идеальна", "Люди такие мерзкие, что оставляют комментарии, унижающие вас за то, что вы носите платье", "Ты прекрасна", - писали они.