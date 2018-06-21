Пол Маккартни выпустит новый альбом
Британский музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни 7 сентября выпустит новый сольный альбом под названием Egypt Station. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится на официальном сайте певца и композитора.
Новая, 17-я по счету, пластинка музыканта была записана на американской звукозаписывающей студии Capitol Records. Обложку диска украшает рисунок в исполнении самого Маккартни. В альбом с 14 песнями вошли также ранее представленные композиции I Don't Know и Come On To Me.
Как признается музыкант, ему нравится название Egypt Station, так как оно соответствует концепции альбома, в котором песни как бы перетекают одна в другую, как станции на пути путешественника.
"Egypt Station начинается на первой станции, первой песне, и потом каждая последующая песня следует как новая станция", - пояснил свою задумку Маккартни.
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