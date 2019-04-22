Поклонники раскритиковали Ройю за образы в купальнике - ФОТО
22 апреля 2019 11:22 116
Заслуженная артистка Азербайджана Ройа Айхан поделилась на своей странице в Instagram горячими фотографиями, где продемонстрировала 4 ярких образа в купальнике.
Как сообщает Day.Az, фотографии звезды вызвали противоречивые комментарии подписчиков. Кто-то был в восторге и говорил о красоте певицы, а кто-то осуждал ее за фотографии, посчитав их откровенными.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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