Заслуженная артистка Азербайджана Ройа Айхан поделилась на своей странице в Instagram горячими фотографиями, где продемонстрировала 4 ярких образа в купальнике.

Как сообщает Day.Az, фотографии звезды вызвали противоречивые комментарии подписчиков. Кто-то был в восторге и говорил о красоте певицы, а кто-то осуждал ее за фотографии, посчитав их откровенными.

Н. Гасымова