https://news.day.az/showbiz/1501631.html Стало известно, в каком городе пройдёт "Евровидение-2023"
Стало известно, в каком городе пройдёт "Евровидение-2023"
Музыкальный конкурс "Евровидение" в 2023 году пройдет в английском Ливерпуле.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу объявил телеведущий Грэм Нортон в эфире вещательной корпорации Би-би-си, которая выбирала заявку-победителя вместе с Европейским вещательным союзом.
"Местом проведения "Евровидения-2023" станет Ливерпуль", - сказал он.
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