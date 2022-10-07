Стало известно, в каком городе пройдёт "Евровидение-2023"

Музыкальный конкурс "Евровидение" в 2023 году пройдет в английском Ливерпуле.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу объявил телеведущий Грэм Нортон в эфире вещательной корпорации Би-би-си, которая выбирала заявку-победителя вместе с Европейским вещательным союзом.

"Местом проведения "Евровидения-2023" станет Ливерпуль", - сказал он.