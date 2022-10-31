Умер K-pop певец Ли Джихан

Скончался певец K-pop и актер Ли Джихан. Об этом сообщает Entertainment News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Погибшему артисту было 24 года. Он оказался среди жертв массовой давки в Сеуле, которая произошла 29 октября в центре города. Гражданами отмечался Хэллоуин, основные празднества проходили на прогулочной улице Итхэвон. Ли Джихан был одним из 154 человек, погибших в результате инцидента.

Исполнитель впервые получил известность, участвуя во втором сезоне популярного реалити-шоу "Produce 101", где 101 участник борется за шанс присоединиться к K-pop группе из 11 человек.

После появления в "Produce 101" Джихан начал актерскую карьеру в 2019 году, появившись в сериале "Сегодня был еще один день Намхена.