Объявлены победители премии «Грэмми»

Стали известны победители премии "Грэмми-2023". Полный список лауреатов опубликован на сайте музыкальной премии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

65-я церемония вручения состоялась в Лос-Анджелесе. Ее ведущим стал комик Тревор Ноа. Песней года названа композиция Just Like That Бонни Рэйтт, записью - About Damn Time исполнительницы Лиззо. Награду за лучшее музыкальное видео получила Тейлор Свифт за мини-фильм Too Well: The Short Film, а лучшим поп-исполнителем стала Адель (Easy On Me).

Трек Unholy Сэма Смита и Ким Петрас выиграл в номинации "Лучший дуэт", а лучшим альбомом объявлена пластинка под названием Harry's House Гарри Стайлза. Самара Джой получила награду в номинации "Лучший новый исполнитель".

Певица Бейонсе одержала победу сразу в трех номинациях - "Лучшая танцевальная запись" (Break My Soul), "Лучшая R&B-песня" (CUFF IT) и "Лучшее традиционное R&B-исполнение" (Plastic Off The Sofa), став самой титулованной артисткой в истории премии - на ее счету теперь 32 статуэтки.