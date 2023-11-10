Джаред Лето попытался покорить Эмпайр-стейт-билдинг и описал ощущения

Певец и солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето вскарабкался на внешнюю часть небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в рамках промо к своему туру. Об этом пишет Today.

"По правде говоря, я больше волновался, чем нервничал. Но, честно говоря, это было очень, очень трудно. Это было намного труднее, чем я думал", - высказался Лето.

Он уточнил, что подъем потребовал от него значительной выносливости и стойкости, а также пожаловался на острые угла здания. В подтверждение своих слов музыкант показал левую руку, с которой капала кровь. По словам Лето, он совершил этот поступок, чтобы вычеркнуть пункт из своего списка заветных желаний, а также чтобы прорекламировать предстоящее мировое турне своей группы, которое продлится с марта по сентябрь 2024 года.

"Это невероятно. Наблюдать восход солнца над городом, который так много для меня значит. С самого детства Нью-Йорк был для меня местом, куда ты едешь, чтобы осуществить свои мечты", - сказал Лето.