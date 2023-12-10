«Разбивает сердце»: Джулия Робертс о трагедии с Мэттью Перри

Актриса Джулия Робертс впервые высказалась о трагедии с ее экс-бойфрендом - актером Мэттью Перри (1969-2023). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, её цитирует Entertainment Weekly.

"Шлю только добрые пожелания его коллегам. Они так хорошо приняли меня как эпизодического персонажа, было очень весело", - вспоминает она о том, как снималась в одном из эпизодов сериала "Друзья" вместе с Перри в 1996 году.

"Внезапная потеря такого еще молодого человека разбивает сердце. Я думаю, это заставляет нас всех ценить то, что у нас есть, продолжать идти по жизни с позитивом", - сказала Робертс.

Отсылки к "Друзьям" есть в новом фильме Джулии Робертс - апокалиптическом триллере "Оставь мир позади".

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